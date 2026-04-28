GALATASARAY ŞAMPİ…

BÜYÜK BAŞIN DERDİ DE BÜYÜK OLUR! BİR EDERSON MESELESİ…

Karşılaşmanın 62.dakikasında ikinci sarıdan atılan Ederson’a artık diyecek bir söz bulamıyorum. 1 olur tamam, 2 olur tamam ama artık gına getirdi. Yediği hatalı goller yetmedi bir de üstüne en kritik maçta takımını bile isteye eksik bırakıyor…

Senin derdin ne de bunu yapıyorsun? Takımın en çok maaş aşan 2-3 isminden birisin. En iyi muhitte, en iyi şartlarda, en iyi şekilde takılıyorsun. Üstüne üstlük takımın aldığı maaş ile orantılı olarak en tartışılan ismisin. Derbide adını temizlemek varken, kendi isminin üstüne bir de sen çizik atıyorsan yapılabilecek bir şey yok! Brezilyalının türkçesi olmadığından yazıyorum. ‘ADEUS’ dostum ‘ADEUS’… (Güle güle)

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Fenerbahçe yönetiminin tabii artık ortada bir yönetim varsa! bu saatten sonra yapacağı en doğru iş karşılıklı anlaşıp yolları ayırmak. Zararın neresinden dönersen kardır. Aksi taktirde gelecek seneler yine benzer şeyleri konuşuruz.

YASİN KOL’UN PERFORMANSINA DAİR…

Benim için her daim sınıfta kalmış bir hakemdir kendisi. Çok fazla uzatmayacağım. Maç genelinde sınıfta kaldı. Karşılaşmada 1 penaltı eksik, 1 kırmızı eksik karar veriyorsan zaten berbat maç yönetmişsin demektir. Sarı kartların diğerlerine gelmiyorum bile. En önemlilerini derledim. Buyurun…

1- Sane’nin penaltı beklediği pozisyonda Nene’nin ayağı Alman futbolcuyu çok net bir şekilde bozuyor. Dizden ve ayaktan bariz bir müdahale var. Büyük bir hata açık bir penaltı. Bu tabii sadece Yasin Kol’a değil, VAR’a da yazar…

2- Yunus Akgün’ün ilk sarı kartında yaşanan komediye gelelim. Milli futbolcu geri geri giderken yanlışlıkla hakeme çarptı ve Yasin Kol tereddütsüz sarı kartını çıkardı. İnanılmaz olay.

Bu sarı kart ne kadar yanlışsa, Yunus Akgün’ün Oosterwolde’ye müdahalesi de ikinci bir sarı kart olmalıydı. Yani atılmalıydı. Ama ilk sarı kart o kadar komedi ki ikincisinde atamadı. Kontrolü kaybetti…

Yunus kafayla oynama mesafesindeki topa ayağıyla makas hareketi yaparak vuruyor. Yunus bu topa vurmuş olsa bile kramponu Jayden’ın kafasında patlıyor. Taban gelse direkt kırmızı olurdu zaten, bu haliyle de %100 2. sarı karttan kırmızı kart olmalıydı.

3- Fenerbahçe’nin maçın başında penaltı kazandığı pozisyonda Davinson’un sarı kart görmesi gerekirdi. Es geçti. Yanlış hareket.

4- Oosterwolde henüz maçın başında kaleci Uğurcan ile yaşadığı pozisyon sonrası sarı kart görmüştü. Bir ikincisini de Yunus Akgün’e penaltı pozisyonunda yaptı. Yani tıpkı Davinson Sanchez’de dediğim gibi sarı kart gerekir. Ama aradaki fark Oosterwolde’nin 2. sarı kartla atılması gerekiyor. Bir hata daha…

5- Bir uyarıda Osimhen’e olsun. 90+6 da Mert Müldür ile yaşadığı tartışma ve gösterdiği aşırı agresif tavır yersiz. Hakem orada oyundan atsa bir şey denemez. Atabilirdi. Atmalıydı. Atsa maçın skoruna tesiri elbette olmayacak o dakikadan sonra ama hakemin hanesine yine bir eksi olarak yorumladım. Osimhen’e ise çarpı iki eksi…