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Galatasaray şampiyon olursa Türk Telekom Stadı'nda kutlama yapacak!

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.05.2018 16:50 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşması halinde yapacağı kutlamanın programı belli oldu. Galatasaray, şampiyon olduğu takdirde pazar 19:05'te Türk Telekom Stadı'nda kutlama yapacak.

Galatasaray şampiyon olursa Türk Telekom Stadı'nda kutlama yapacak!

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, şampiyon olduğu takdirde pazar 19:05'te Türk Telekom Stadı'nda kutlama yapacak.

Sarı-Kırmızılıların şampiyonluğunu ilan etmesi için rakiplerinin maç sonuçlarına bakmaksızın; Göztepe karşısında galibiyet ya da beraberlik alması yetecek.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig

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