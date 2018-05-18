Galatasaray şampiyon olursa Türk Telekom Stadı'nda kutlama yapacak!

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, şampiyon olduğu takdirde pazar 19:05'te Türk Telekom Stadı'nda kutlama yapacak.
Sarı-Kırmızılıların şampiyonluğunu ilan etmesi için rakiplerinin maç sonuçlarına bakmaksızın; Göztepe karşısında galibiyet ya da beraberlik alması yetecek.
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