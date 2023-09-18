Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubunda haftayı kayıpsız kapatan tek takım oldu! Ne Bayern Münih, ne Manchester United

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray geçtiğimiz haftalarda yapılan kura çekimi sonucu A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşmişti.

Sarı-kırmızılılar'ın tüm rakipleri bu hafta oynadığı karşılaşmalarda hüsrana uğradı.

GRUBUN TEK KAZANANI GALATASARAY

Alman devi Bayern Münih, Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı. İngiliz ekibi Manchester United, Brighton'a 3-1 mağlup oldu.

Çarşamba günkü rakip Kopenhag'ın Nordsjaelland ile oynadığı maç ise 2-2 sona erdi. Gruptaki tek kazanan takım ise Samsunspor'u yenen Aslan oldu.

