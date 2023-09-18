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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubunda haftayı kayıpsız kapatan tek takım oldu! Ne Bayern Münih, ne Manchester United

18.09.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi'nda A Grubu'nda mücadele edecek olan temsilcimiz Galatasaray ilk maçında sahasında Kopenhag ile karşılaşacak. Öte yandan Devler Ligi öncesi lig karşılaşmalarında mücadele eden ekiplerden bu hafta tek kazanan Sarı-Kırmızılılar'ın olması ise dikkat çekti. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray geçtiğimiz haftalarda yapılan kura çekimi sonucu A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşmişti.

Sarı-kırmızılılar'ın tüm rakipleri bu hafta oynadığı karşılaşmalarda hüsrana uğradı.

GRUBUN TEK KAZANANI GALATASARAY

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Alman devi Bayern Münih, Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı. İngiliz ekibi Manchester United, Brighton'a 3-1 mağlup oldu.

Çarşamba günkü rakip Kopenhag'ın Nordsjaelland ile oynadığı maç ise 2-2 sona erdi. Gruptaki tek kazanan takım ise Samsunspor'u yenen Aslan oldu.

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