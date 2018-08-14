Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanan maçların ardından Galatasaray'ın kura çekimine 4. torbadan girmesi kesinleşti.

Galatasaray'dan daha yüksek puanları olan Dinamo Kiev'in Slavia Prag'ı, Ajax'ın da Standart Liege'i elemesinin ardından sarı-kırmızılıların play-off turu öncesinde 3. torbaya yükselme ihtimali kalmadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KESİNLEŞEN TORBALAR

1.TORBA (KESİN)

Real Madrid

Atletico Madrid

Bayern Münih

PSG

Man City

Juventus

Lokomotiv Moskova

Barcelona

2.TORBA (KESİN)

Tottenham

Dortmund

Porto

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Napoli

3.TORBA (KESİN)

Liverpool

Monaco

Roma

Schalke

CSKA Moskova

Lyon

4.TORBA (KESİN)

Galatasaray

Valencia

Club Brugge

Hoffenheim

Inter

Viktoria Plzen

