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Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.08.2018 23:32 | Son Güncelleme

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 4. torbada yer alacak. Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçlarının ardından kura çekimine 4. torbadan girmesi kesinleşti.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanan maçların ardından Galatasaray'ın kura çekimine 4. torbadan girmesi kesinleşti.

Galatasaray'dan daha yüksek puanları olan Dinamo Kiev'in Slavia Prag'ı, Ajax'ın da Standart Liege'i elemesinin ardından sarı-kırmızılıların play-off turu öncesinde 3. torbaya yükselme ihtimali kalmadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KESİNLEŞEN TORBALAR

1.TORBA (KESİN)
Real Madrid
Atletico Madrid
Bayern Münih
PSG
Man City
Juventus
Lokomotiv Moskova
Barcelona

2.TORBA (KESİN)
Tottenham
Dortmund
Porto
Manchester United
Shakhtar Donetsk
Napoli

3.TORBA (KESİN)
Liverpool
Monaco
Roma
Schalke
CSKA Moskova
Lyon

4.TORBA (KESİN)
Galatasaray
Valencia
Club Brugge
Hoffenheim
Inter
Viktoria Plzen

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Şampiyonlar Ligi

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