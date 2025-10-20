SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kaldığı an Dursun Özbek'ten hediye geliyor! Monaco'dan 3. uçak kalkıyor... Lamine Camara

Galatasaray’da yönetim Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24’e kalındığı an teknik direktör Okan Buruk’a bir transfer hediyesi sunacak. Sarı kırmızılıların hedefinde Fransız ekibi Monaco’dan takip ettiği Lamine Camara bulunuyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kaldığı an Dursun Özbek'ten hediye geliyor! Monaco'dan 3. uçak kalkıyor... Lamine Camara
Burak Kavuncu
Lamine Camara

Lamine Camara

SEN Senegal
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Monaco
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’da yönetim devre arası transfer döneminde takıma takviye yapmak için kolları sıvadı. Sarı kırmızılı ekipte Başkan Dursun Özbek ve ekibi Şampiyonlar Ligi’nin lig etabında ilk 24’e kalındığı an Okan Buruk’un prensi ile imzalamak istiyor. Cimbom, Monaco'nun genç starı Lamine Camara için nabız yoklamaya başladı.

MONACO’DAN 3.OYUNCU OLABİLİR!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi nde ilk 24 e kaldığı an Dursun Özbek ten hediye geliyor! Monaco dan 3. uçak kalkıyor... Lamine Camara 1

Şampiyonlar Ligi’ndeki Liverpool galibiyeti ile ilk 24 için heveslenen sarı kırmızılılarda gözler kış transfer dönemine çevrildi. Fransız devi Monaco’dan transfer edilen Ismail Jakobs ve Wilfried Singo’dan çok memnun olan teknik direktör Okan Buruk, aynı takımdan 3.bir isme daha kafayı taktı.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray Şampiyonlar Ligi nde ilk 24 e kaldığı an Dursun Özbek ten hediye geliyor! Monaco dan 3. uçak kalkıyor... Lamine Camara 2

Sarı-kırmızılı takımda Başkan Özbek, Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24’e kalındığı taktirde Okan Buruk’u ödüllendirmeyi planlıyor. 30 milyon euro değer biçilen genç Senegalli oyuncunun transferi için yaz transfer döneminde de nabız yoklandığı iddia edildi.

KONTENJANA UYUYOR

Galatasaray Şampiyonlar Ligi nde ilk 24 e kaldığı an Dursun Özbek ten hediye geliyor! Monaco dan 3. uçak kalkıyor... Lamine Camara 3

2004 doğumlu olan Camara, Süper Lig'deki yabancı kuralında yer alan "Artı 2" kontenjanına da uygun olmasıyla ön plana çıkıyor. Monaco, yetenekli orta sahayı geçtiğimiz yaz 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Metz'ten kadrosuna katmıştı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diego Forlan korkuttu! Ölümden döndü...Diego Forlan korkuttu! Ölümden döndü...
Levent Çukur, Türk profesyonel boks tahinin ilk orta hakemi olduLevent Çukur, Türk profesyonel boks tahinin ilk orta hakemi oldu
Anahtar Kelimeler:
transfer Okan Buruk Dursun Özbek son dakika galatasaray monaco şampiyonlar ligi kış transfer dönemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Evini aşiret basınca özür diledi

Evini aşiret basınca özür diledi

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Fatih Karagümrük başkanı Fenerbahçe maçı oynanırken stadı terk etti! "Böyle hakem mi olur!"

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Yasemin Ergene beyaz mini şortuyla doğada! Kombini dile düştü

Bankadan kredi çeken var! 200 bin TL'yi buluyor, gram altın, döviz, belge derken...

Bankadan kredi çeken var! 200 bin TL'yi buluyor, gram altın, döviz, belge derken...

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada o da ifadeye çağrıldı

Türkiye'nin konuştuğu soruşturmada o da ifadeye çağrıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.