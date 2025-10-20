Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kaldığı an Dursun Özbek'ten hediye geliyor! Monaco'dan 3. uçak kalkıyor... Lamine Camara

Galatasaray’da yönetim devre arası transfer döneminde takıma takviye yapmak için kolları sıvadı. Sarı kırmızılı ekipte Başkan Dursun Özbek ve ekibi Şampiyonlar Ligi’nin lig etabında ilk 24’e kalındığı an Okan Buruk’un prensi ile imzalamak istiyor. Cimbom, Monaco'nun genç starı Lamine Camara için nabız yoklamaya başladı.

MONACO’DAN 3.OYUNCU OLABİLİR!

Şampiyonlar Ligi’ndeki Liverpool galibiyeti ile ilk 24 için heveslenen sarı kırmızılılarda gözler kış transfer dönemine çevrildi. Fransız devi Monaco’dan transfer edilen Ismail Jakobs ve Wilfried Singo’dan çok memnun olan teknik direktör Okan Buruk, aynı takımdan 3.bir isme daha kafayı taktı.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Sarı-kırmızılı takımda Başkan Özbek, Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24’e kalındığı taktirde Okan Buruk’u ödüllendirmeyi planlıyor. 30 milyon euro değer biçilen genç Senegalli oyuncunun transferi için yaz transfer döneminde de nabız yoklandığı iddia edildi.

KONTENJANA UYUYOR

2004 doğumlu olan Camara, Süper Lig'deki yabancı kuralında yer alan "Artı 2" kontenjanına da uygun olmasıyla ön plana çıkıyor. Monaco, yetenekli orta sahayı geçtiğimiz yaz 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Metz'ten kadrosuna katmıştı.