SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle başladı! Zalgiris Vilnius deplasmanından 2-2'lik skorla dönen sarı-kırmızılılar tur şansını İstanbul'a bıraktı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle başladı! Zalgiris Vilnius deplasmanından 2-2'lik skorla dönen sarı-kırmızılılar tur şansını İstanbul'a bıraktı

25.07.2023 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Zalgiris Vilnius ile karşı karşıya geldi. İlk maçtan iyi bir sonuç alıp İstanbul'a öyle dönmeyi planlayan sarı-kırmızılılar maça da üstün başladı. 47. dakikada 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, peş peşe bulduğu gollerle skoru 2-1'e getirdi. Maçın uzatma dakikalarında kalesinde golü gören Galatasaray, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2023/24 sezonunu Şampiyonlar Ligi maçıyla açtı. Yapılan transferlerle kendinden söz ettiren sarı-kırmızılılar, Litvanya temsilcisi Zalgiris takımı ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bu sezon ilk resmi maçına çıkan Galatasaray sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak tur şansını İstanbul'a bıraktı.

YENİ TRANSFER 11'DE!

Screenshot_2

Galatasaray'ın yeni transferi Angelino, Zalgiris maçına ilk 11'de başladı. Özellikle hücumda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Angelino, Okan Buruk'tan geçer not aldı.

MUSLERA KARŞI KARŞIYA KURTARDI

Screenshot_4

Ev sahibi tehlikeli geldi. Oyewusi, Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu attı, top direğin az farkla yanından auta çıktı.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

Screenshot_3

Dakikalar 21'i gösterdiğinde şık çalımlarla ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün sol çaprazdan attığı şutta top direkten oyun alanına döndü.

ZANIOLO NET GOLÜ KAÇIRDI

Screenshot_2

Driplingle kalabalık savunmadan kurtulan Zaniolo'nun yerden sert şutunda top az farklı auta çıktı.

TOP AĞLARDA VE GOL...

Screenshot_1

İkinci yarının henüz başında tehlikeli bir atakla Galatasaray yarı sahasına giren Zalgiris'in en iyi oyuncusu Mathias Oyewusi topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0'a getirdi.

ABDÜLKERİM SKORU EŞİTLEDİ

Screenshot_8

Galatasaray, Litvanya'da beraberliği yakaladı. Sergio Oliveira'nın ortasına arka direkte iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.

4 DAKİKADA 2 GOL!

Screenshot_9

Halil Dervişoğlu, Galatasaray taraftarına tekrar merhaba dedi. Abdülkerim'in golünün üstünden yalnızca 4 dakika sonra sahneye çıkan Halil, Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi.

UZATMALARDA GOLÜ ATTI KIRMIZI KART GÖRDÜ

90+1. dakikada Kazlauskas maça yeniden dengeyi getirdi. Zalgiris'te Kazlauskas attığı gol sonrası formasını çıkardığı için ikinci sarıdan kırmızı kart görerek rövanşta oynama şansını kaybetti.

RÖVANŞ 2 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜ OYNANACAK

Screenshot_5

Mücadelenin rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul’da oynanacak.

TUR ATLARSA RAKİP LUDOGORETS-OLİMPİA LJUBLJANA EŞLEŞMESİNİN GALİBİ OLACAK

Screenshot_4

Sarı-Kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Bulgaristan Ligi ekibi Ludogorets Razgrad ile Slovenya temsilcisi Olimpia Ljubljana mücadelesinin galibiyle eşleşecek. 3. turda ilk karşılaşmalar 8/9 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Ludogorets Razgrad geride kalan sezonda Bulgaristan Ligi’ni zirvede bitirerek şampiyonluğa ulaşırken, maçlarını Bulgaristan’ın Razgrad şehrinde bulunan 10 bin 500 kapasiteli Huvepharma Arena’da oynuyor. Bulgar ekibin geride kalan sezonda 20 golle takımın en golcüsü 22 yaşındaki Brezilyalı santrforu Igor Thiago, transfer döneminde Club Brugge’ün yolunu tuttu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray durduramadı! Maça damga vurdu...Galatasaray durduramadı! Maça damga vurdu...
Galatasaray maçı oynanırken transfer açıklandı!Galatasaray maçı oynanırken transfer açıklandı!
LeBron James'in oğlu kalp krizi geçirdi! Aile sözcüsü açıkladıLeBron James'in oğlu kalp krizi geçirdi! Aile sözcüsü açıkladı
Anahtar Kelimeler:
galatasaray Süper Lig UEFA ligi sezon erden bıraktı süper li maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine yüzbinlerce arı topladı: "Vücudum bağışıklık kazanmış"
Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine yüzbinlerce arı topladı: "Vücudum bağışıklık kazanmış"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Obama ailesini üzen haber! Evlerinin yakınında cesedi bulundu

Obama ailesini üzen haber! Evlerinin yakınında cesedi bulundu

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

İklim aktivisti yaka paça gözaltına alınmıştı! Cezası belli oldu

İklim aktivisti yaka paça gözaltına alınmıştı! Cezası belli oldu

Çatıda çıplak güneşlendi! Sirenleri duyunca...

Çatıda çıplak güneşlendi! Sirenleri duyunca...

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.