Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidecek mi? Kaç eleme oynayacak? İşte muhtemel rakipleri...

Süper Lig’de şampiyon olan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nın da sahibi oldu. Böylece önümüzdeki sezon Türkiye’ye Avrupa'da temsil edecek takımlar da belli oldu. İkinci sıradaki Galatasaray’ın da durumu netleşti. Sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne gidecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi’ne ön eleme oynayarak gidecek olan Galatasaray’ın önünde iki seçenek var. UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyon Manchester United olursa, Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne 3.Ön Eleme Turu’ndan (3-4 Ağustos) dâhil olacak. Villarreal’in kazanması durumunda ise Galatasaray, 2. ön elemeden (20-21 Temmuz) katılacak.
Sarı-kırmızılıların 2. ön elemede karşılacağı takımlardan bazıları Omonia, Slavia Prag, Celtic ve Young Boys. Ayrıca bu takımlara Avusturya, Hollanda ve Çekya ikincileri eklenecek.
FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ’NE…
UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan Fenerbahçe, Play-off Turu’ndan katılacak ve bu turu geçmesi hâlinde gruplarda mücadele edecek. Bu turda maçlar 19 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.
SİVASSPOR KAPIYI ARALADI
Ligi beşinci tamamlayan Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarında mücadele etme fırsatı elde etti. Yiğidolar, Beşiktaş’ın Türkiye Kupası’nı almasının arkasından gelecek sezon yeni kurulan UEFA Konferans Ligi’nde yer alacak. Yiğidolar, 2. Eleme Turu’ndan UEFA Konferans Ligi’ne dâhil olacak ve ilk maçlarına 22 ve 29 Temmuz tarihleri arasında çıkacak. Sivasspor’un gruplarda yer alabilmesi için 3 eleme turu geçmesi gerekiyor.
TRABZONSPOR 2 ELEME OYNAYACAK
Sivasspor ile beraber lig dördüncüsü Trabzonspor da UEFA Konferans Ligi’nde yarışacak. Trabzonspor, 3. Eleme Turu’ndan gireceği UEFA Konferans Ligi’nde ilk maçlarını 5 ve 12 Ağustos tarihleri arasında oynayacak. Trabzonspor’un gruplarda yer alabilmesi için 2 eleme geçmesi gerekiyor.
BEŞİKTAŞ, CHELSEA’Yİ BEKLİYOR
Süper Lig’de şampiyon olan ve Türkiye Kupası’nın da sahibi olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılabilmek için Premier Lig devi Chelsea’nin durumunu bekleyecek. Devler Ligi’nde mutlu sona Chelsea’nin ulaşması durumunda Beşiktaş’ın gruplara kalabilmesi için Londra temsilcisinin, ligini ilk 4’te bitirmesi gerekiyor. Chelsea kupayı kaldırır ve liginde ilk 4’e giremezse Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ne elemelerden başlayacak.
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