Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidecek mi? Kaç eleme oynayacak? İşte muhtemel rakipleri...

Süper Lig’de şampiyon olan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nın da sahibi oldu. Böylece önümüzdeki sezon Türkiye’ye Avrupa'da temsil edecek takımlar da belli oldu. İkinci sıradaki Galatasaray’ın da durumu netleşti. Sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne gidecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE GİDECEK Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne ön eleme oynayarak gidecek olan Galatasaray’ın önünde iki seçenek var. UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyon Manchester United olursa, Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne 3.Ön Eleme Turu’ndan (3-4 Ağustos) dâhil olacak. Villarreal’in kazanması durumunda ise Galatasaray, 2. ön elemeden (20-21 Temmuz) katılacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Sarı-kırmızılıların 2. ön elemede karşılacağı takımlardan bazıları Omonia, Slavia Prag, Celtic ve Young Boys. Ayrıca bu takımlara Avusturya, Hollanda ve Çekya ikincileri eklenecek.

ön elemede Shakhtar ile Benfica'nın dışında Portekiz, Fransa liginin üçüncüleri, Rusya ve Belçika'nın ikincilerinden birisi ve ikinci ön elemeden gelen 3 takımdan biriyle eşlelecek.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ’NE…

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan Fenerbahçe, Play-off Turu’ndan katılacak ve bu turu geçmesi hâlinde gruplarda mücadele edecek. Bu turda maçlar 19 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.