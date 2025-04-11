Galatasaray Samsun'a iner inmez olay! Okan Buruk'un fotoğraf çekildiği pankartta yazan yazı Fenerbahçelileri kızdırdı! Mourinho'ya gönderme

Galatasaray kafilesi, Süper Lig’in 31’inci haftasında lider Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Samsun'a gelen Galatasaray kafilesini coşkulu bir taraftar grubu karşılarken dikkat çeken bir olay yaşandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe deplasmanında aldıkları galibiyetin ardından sevinç fotoğrafının yer aldığı pankartın önünde fotoğraf çektirdi. Okan Buruk'un bu hamlesi özellikle sosyal medyada Jose Mourinho'ya gönderme olarak yorumlandı.

"DOKUNMA SADECE İZLE"

Okan Buruk'un fotoğraf çektirdiği pankarttaki, "Don't touch, only watch" sözleri dikkat çekti. (Dokunma sadece izle)