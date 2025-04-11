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  4. Galatasaray Samsun'a iner inmez olay! Okan Buruk'un fotoğraf çekildiği pankartta yazan yazı Fenerbahçelileri kızdırdı! Mourinho'ya gönderme

Galatasaray Samsun'a iner inmez olay! Okan Buruk'un fotoğraf çekildiği pankartta yazan yazı Fenerbahçelileri kızdırdı! Mourinho'ya gönderme

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.04.2025 09:06
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Süper Lig'in 31. haftasının sonucu en çok merak edilen mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala Sarı-Kırmızılılar Samsun şehrine gelirken takımı büyük bir taraftar grubu karşıladı. Teknik Direktör Okan Buruk ile fotoğraf çekilen bir taraftarın pankartında yazan yazı ise Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Samsun'a iner inmez olay! Okan Buruk'un fotoğraf çekildiği pankartta yazan yazı Fenerbahçelileri kızdırdı! Mourinho'ya gönderme

Galatasaray kafilesi, Süper Lig’in 31’inci haftasında lider Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Samsun'a gelen Galatasaray kafilesini coşkulu bir taraftar grubu karşılarken dikkat çeken bir olay yaşandı.

MOURINHO'YA GÖNDERME...

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe deplasmanında aldıkları galibiyetin ardından sevinç fotoğrafının yer aldığı pankartın önünde fotoğraf çektirdi. Okan Buruk'un bu hamlesi özellikle sosyal medyada Jose Mourinho'ya gönderme olarak yorumlandı.

"DOKUNMA SADECE İZLE"

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Okan Buruk'un fotoğraf çektirdiği pankarttaki, "Don't touch, only watch" sözleri dikkat çekti. (Dokunma sadece izle)

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Samsunspor fenerbahçe galatasaray mourinho
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