Galatasaray, Samsun deplasmanından 3 puanla ayrıldı! Fenerbahçe ile maç fazlasıyla puan farkı 6'ya çıktı...

Trendyol Süper Lig’in 31. hafta Samsunspor evinde Galatasaray ile karşılaştı. Zirve yarışında Fenerbahçe ile yarışan sarı-kırmızılılar, her maçın altın değerinde olduğu haftalarda Samsun'un konuğu oldu. Ligin en zorlu deplasmanlarından biri olarak görülen Samsun'dan 2-0 galibiyetle dönen Galatasaray, şampiyonluk yarışında önemli bir virajı hatasız geride bıraktı.

YUNUS AKGÜN VE OSIMHEN BİTİRDİ

Galatasaray, deplasmanda Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarının henüz başında Victor Osimhen, skoru 2-0 yaptı.

GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Victor Osimhen, Samsunspor karşısında attığı golle Süper Ligde 21. golünü kaydetti.

PUAN FARKI MAÇ FAZLASIYLA 6'YA ÇIKTI

Galatasaray'ın aldığı bu galibiyet sonrası Fenerbahçe ile puan farkı maç fazlasıyla 6'ya çıktı. Fenerbahçe 13 Nisan Pazar günü Sivasspor deplasmanına konuk olacak.

GALATASARAY BU SEZON LİGDE SADECE BEŞİKTAŞ’A YENİLDİ

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig’de sadece Beşiktaş’a mağlup olurken, Kasımpaşa (2), Eyüpspor, Hatayspor ve Fenerbahçe ile berabere kaldı. Samsunspor ise Beşiktaş, Konyaspor, Galatasaray, Eyüpspor, Başakşehir, Rizespor, Kasımpaşa ve Antalyaspor’a yenilirken, Fenerbahçe (2), Alanyaspor, Sivasspor, Beşiktaş ve Göztepe ile berabere kaldı.