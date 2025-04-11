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Galatasaray, Samsun deplasmanından 3 puanla ayrıldı! Fenerbahçe ile maç fazlasıyla puan farkı 6'ya çıktı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.04.2025 21:20
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Trendyol Süper Lig'de geçen haftayı BAY geçen Galatasaray, 31. haftayı Samsun deplasmanında açtı. Zirve yarışında hata yapmayarak Fenerbahçe ile puan farkını korumak isteyen sarı-kırmızılılar, Samsun deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Ligde 3. sırada bulunan Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkarttı.

Galatasaray, Samsun deplasmanından 3 puanla ayrıldı! Fenerbahçe ile maç fazlasıyla puan farkı 6'ya çıktı...
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig’in 31. hafta Samsunspor evinde Galatasaray ile karşılaştı. Zirve yarışında Fenerbahçe ile yarışan sarı-kırmızılılar, her maçın altın değerinde olduğu haftalarda Samsun'un konuğu oldu. Ligin en zorlu deplasmanlarından biri olarak görülen Samsun'dan 2-0 galibiyetle dönen Galatasaray, şampiyonluk yarışında önemli bir virajı hatasız geride bıraktı.

YUNUS AKGÜN VE OSIMHEN BİTİRDİ

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Galatasaray, deplasmanda Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarının henüz başında Victor Osimhen, skoru 2-0 yaptı.

GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

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Victor Osimhen, Samsunspor karşısında attığı golle Süper Ligde 21. golünü kaydetti.

PUAN FARKI MAÇ FAZLASIYLA 6'YA ÇIKTI

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Galatasaray'ın aldığı bu galibiyet sonrası Fenerbahçe ile puan farkı maç fazlasıyla 6'ya çıktı. Fenerbahçe 13 Nisan Pazar günü Sivasspor deplasmanına konuk olacak.

GALATASARAY BU SEZON LİGDE SADECE BEŞİKTAŞ’A YENİLDİ

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Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig’de sadece Beşiktaş’a mağlup olurken, Kasımpaşa (2), Eyüpspor, Hatayspor ve Fenerbahçe ile berabere kaldı. Samsunspor ise Beşiktaş, Konyaspor, Galatasaray, Eyüpspor, Başakşehir, Rizespor, Kasımpaşa ve Antalyaspor’a yenilirken, Fenerbahçe (2), Alanyaspor, Sivasspor, Beşiktaş ve Göztepe ile berabere kaldı.

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Galatasaray Galatasaray

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