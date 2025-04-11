Galatasaray, Samsun deplasmanından 3 puanla ayrıldı! Fenerbahçe ile maç fazlasıyla puan farkı 6'ya çıktı...

Trendyol Süper Lig’in 31. hafta Samsunspor evinde Galatasaray ile karşılaştı. Zirve yarışında Fenerbahçe ile yarışan sarı-kırmızılılar, her maçın altın değerinde olduğu haftalarda Samsun'un konuğu oldu. Ligin en zorlu deplasmanlarından biri olarak görülen Samsun'dan 2-0 galibiyetle dönen Galatasaray, şampiyonluk yarışında önemli bir virajı hatasız geride bıraktı.
Galatasaray, deplasmanda Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarının henüz başında Victor Osimhen, skoru 2-0 yaptı.
Victor Osimhen, Samsunspor karşısında attığı golle Süper Ligde 21. golünü kaydetti.
Galatasaray'ın aldığı bu galibiyet sonrası Fenerbahçe ile puan farkı maç fazlasıyla 6'ya çıktı. Fenerbahçe 13 Nisan Pazar günü Sivasspor deplasmanına konuk olacak.
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig’de sadece Beşiktaş’a mağlup olurken, Kasımpaşa (2), Eyüpspor, Hatayspor ve Fenerbahçe ile berabere kaldı. Samsunspor ise Beşiktaş, Konyaspor, Galatasaray, Eyüpspor, Başakşehir, Rizespor, Kasımpaşa ve Antalyaspor’a yenilirken, Fenerbahçe (2), Alanyaspor, Sivasspor, Beşiktaş ve Göztepe ile berabere kaldı.
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