Trendyol Süper Lig Galatasaray Cumartesi 16:00 Samsunspor

Galatasaray ile Samsunspor, 21 Kasım 2026 günü saat 16:00 itibarıyla Başakşehir Fatih Terim sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Galatasaray, ligin en üst sırasında yer alırken; Samsunspor ise düşme hattında bulunuyor. İki takımın form durumu, maç öncesi ilgi çekici detaylar sunuyor.

Lig Durumu Galatasaray 1. Trendyol Süper Lig O 11 G 9 B 1 M 1 P 28 27 Attığı Gol 15 Yediği Gol +12 Averaj Samsunspor 17. Trendyol Süper Lig O 11 G 2 B 1 M 8 P 7 11 Attığı Gol 26 Yediği Gol -15 Averaj Gol Durumu (Toplam) Galatasaray 27 / 15 Samsunspor 11 / 26 İç Saha / Deplasman Performansı G Galatasaray İç saha Oynanan Maç 6 G / B / M 5 / 1 / 0 Gol 15 – 9 S Samsunspor Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 1 / 0 / 4 Gol 5 – 11

Galatasaray (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 14 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 28 puanla 1. sırada.

Samsunspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 14 gol yedi. Ligde 7 puanla 17. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Galatasaray G G G G G tüm kulvarlar Galatasaray 4-3 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig G

Galatasaray 2-0 Vfb Stuttgart Şampiyonlar Ligi G

Tümosan Konyaspor 0-4 Galatasaray Trendyol Süper Lig G

Galatasaray 2-1 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig G

Lille 2-4 Galatasaray Şampiyonlar Ligi G Samsunspor G M M M M tüm kulvarlar Samsunspor 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig G

İstanbul Başakşehir 5-2 Samsunspor Trendyol Süper Lig M

Samsunspor 1-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig M

Kasımpaşa 4-1 Samsunspor Trendyol Süper Lig M

Samsunspor 0-3 Trabzonspor Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Galatasaray, son beş maçında maksimum verimi alarak 16 gol atıp, yalnızca 6 gol yedi. Bu performans, onların hücum hattındaki etkinliğini gözler önüne seriyor. Öte yandan, Samsunspor ise son beş maçında yalnızca 5 gol atarken, 14 gol kalarak sorunlu bir dönem geçirdiği görülüyor.

Eksik Oyuncular Galatasaray 3 eksik Rafael Leao Victor Osimhen Davinson Sanchez Samsunspor 5 eksik Celil Yüksel Emre Kılınç Fatih Kaya Yunus Emre Çift Antoine Sekongo

Galatasaray kadrosunda Rafael Leao (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Victor Osimhen (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Davinson Sanchez (Şüpheli) yer almıyor.

Samsunspor kadrosunda Celil Yüksel (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Emre Kılınç (Şüpheli), Fatih Kaya (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Yunus Emre Çift (Şüpheli) ve Antoine Sekongo (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Victor Osimhen Galatasaray 9 Gol 3 Asist Gabriel Sara Galatasaray 2 Gol 5 Asist Alexey Batrakov Galatasaray 2 Gol 3 Asist Lucas Torreira Galatasaray 1 Gol 3 Asist Tanguy Coulibaly Samsunspor 2 Gol 2 Asist Emre Kılınç Samsunspor 1 Gol 1 Asist Fatih Kaya Samsunspor 1 Gol 1 Asist Josafat Mendes Samsunspor 1 Gol 1 Asist

Galatasaray'da Osimhen, 9 golle takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda.

İkili Rekabet 4 Galatasaray 0 Beraberlik 1 Samsunspor Samsunspor 4-1 Galatasaray Trendyol Süper Lig

Galatasaray 3-2 Samsunspor Trendyol Süper Lig

Reeder Samsunspor 0-2 Galatasaray Trendyol Süper Lig

Galatasaray 3-2 Reeder Samsunspor Trendyol Süper Lig

Yılport Samsunspor 0-2 Galatasaray Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Galatasaray 4, Samsunspor 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Galatasaray 11, Samsunspor 8 gol attı.