Galatasaray ile Samsunspor, 21 Kasım 2026 günü saat 16:00 itibarıyla Başakşehir Fatih Terim sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Galatasaray, ligin en üst sırasında yer alırken; Samsunspor ise düşme hattında bulunuyor. İki takımın form durumu, maç öncesi ilgi çekici detaylar sunuyor.
Galatasaray (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 14 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 28 puanla 1. sırada.
Samsunspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 14 gol yedi. Ligde 7 puanla 17. sırada.
Galatasaray, son beş maçında maksimum verimi alarak 16 gol atıp, yalnızca 6 gol yedi. Bu performans, onların hücum hattındaki etkinliğini gözler önüne seriyor. Öte yandan, Samsunspor ise son beş maçında yalnızca 5 gol atarken, 14 gol kalarak sorunlu bir dönem geçirdiği görülüyor.
Galatasaray kadrosunda Rafael Leao (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Victor Osimhen (Sakat - Diz Sakatlığı) ve Davinson Sanchez (Şüpheli) yer almıyor.
Samsunspor kadrosunda Celil Yüksel (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Emre Kılınç (Şüpheli), Fatih Kaya (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Yunus Emre Çift (Şüpheli) ve Antoine Sekongo (Şüpheli) yer almıyor.
Galatasaray'da Osimhen, 9 golle takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Galatasaray 4, Samsunspor 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Galatasaray 11, Samsunspor 8 gol attı.
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