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Galatasaray, Samsunspor deplasmanında hata yapmadı! Aldıkları 3 puanla maç fazlasıyla liderliğe oturdular...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.02.2024 21:56 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar bu mücadeleden de kayıpsız ayrılmak istiyordu. Karadeniz ekibi ise 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmenin peşindeydi. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Galatasaray sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Galatasaray, Samsunspor deplasmanında hata yapmadı! Aldıkları 3 puanla maç fazlasıyla liderliğe oturdular...

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Markus Gisdol yönetimindeki Samsunspor, Süper Lig'in 24. haftasında kozlarını paylaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçtan Galatasaray 2-0'lık skorla ayrıldı.

GALATASARAY 11 DAKİKADA BİTİRDİ

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Maçın başına gollerle başlayan Galatasaray; 5. dakikada Victor Nelsson ve 11. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle Samsunspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER

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Galatasaray aldığı bu sonucun ardından maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderliğe oturdu.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 62'NCİ MAÇ

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Samsunspor ile Galatasaray, Süper Lig’de 62’inci lig maçına çıkıyor. Bugüne kadar oynanan 61 maçın 40’ını Galatasaray, 7’sini Samsunspor kazanırken, 14 maç berabere sonuçlandı. 61 maçta Galatasaray 131, Samsunspor ise 46 gol attı.

Süper Lig tarihinde iki takım Samsun’da 30 defa karşılaştı. Galatasaray, rakibini 12 defa mağlup etti. 13 maç berabere biterken, Samsunspor, 5 maçtan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray’ın 37 golüne, Samsunspor 23 golle karşılık verdi.

İki takım, 2011-2012 sezonundan bu yana Samsun’da ilk defa karşı karşıya geliyor. İki takım arasında Samsun’da oynanan son maçı Galatasaray 4-2 kazanmıştı.

KARŞILAŞMA KAPALI GİŞE OYNANDI

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Samsunspor - Galatasaray maçına her iki ekip taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Maç biletleri satışa çıktıktan sonra 48 saat içinde tükendi. Samsunspor Kulübü, biletlerin tamamının satıldığını belirten bir açıklama yaparak taraftarlara desteklerinden ötürü teşekkür etti. Karşılaşmayı 31 bin Samsunspor, 2 bine yakın Galatasaray taraftarı takip etti.

SAMSUNLU TARAFTARLARDAN DEPREM BÖLGESİNE DESTEK

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Geçen yıl 6 şubatta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin yıl dönümü öncesinde Samsunsporlu taraftarlar depremzedelere destek oldu. Taraftarlar deprem bölgesine gönderilmek üzere atkı, eldiven ve bere bağışında bulundu. Statta bulunan store 55 mağazasına getirilen ürünler teslim edildi.

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