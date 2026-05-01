Galatasaray, Samsunspor maçı kamp kadrosunu açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak olan Galatasaray, merakla beklenen kamp kadrosunu sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

GALATASARAY'IN KADROSU BELLİ OLDU! 2 EKSİK...

Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray, Samsun yolculuğu öncesi geniş ve iddialı bir kadroyla gövde gösterisi yaptı. Özellikle orta saha ve hücum hattındaki derinliğiyle dikkat çeken teknik heyet, kadroya genç yetenekler Arda Ünyay ve Enes Emre Büyük'ü de dahil ederek alternatifli bir yapı oluşturdu.

Sarı-kırmızılılarda zorlu maç öncesi sarı kart cezalısı Uğurcan Çakır ve sakat olan Yaser Asprilla maç kadrosunda yer almadı.

GALATASARAY'IN DİKKAT ÇEKEN KAMP KADROSU

Galatasaray'ın paylaştığı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sané, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Sacha Boey, Mario Lemina.