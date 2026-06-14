Eski Galatasaraylı Kewell'dan Türkiye'ye gönderme!

2026 FIFA Dünya Kupası'na Avustralya karşısında başlayan A Milli Takım, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılırken karşılaşmanın ardından dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Avustralyalı futbol efsanesi Harry Kewell, mücadeleyi ülkesinde yayın yapan bir televizyon kanalında yorumladı ve galibiyet sonrası çarpıcı ifadeler kullandı.

"EN İYİ CEVAP SAHADA VERİLİR"

Karşılaşma öncesinde birçok otoritenin Türkiye'yi favori gösterdiğini hatırlatan Kewell, Avustralya'nın sahada güçlü bir yanıt verdiğini belirtti. Kewell, "Futbolda bir gerçek vardır; insanlar konuşur ama en iyi cevap sahada verilir. Avustralya bu gece birçok kişiyi susturdu." ifadelerini kullanarak takımının ortaya koyduğu mücadeleyi övdü.

FAVORİ TÜRKİYE'YDİ

Vancouver'da oynanan mücadele öncesinde A Milli Takım, birçok futbol otoritesi tarafından grubun ve karşılaşmanın favorisi olarak gösteriliyordu. Ancak Avustralya, disiplinli oyunu ve etkili hücumlarıyla beklentileri boşa çıkararak turnuvaya galibiyetle başladı.

GALATASARAY'IN ESKİ YILDIZI

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Harry Kewell, 2008 ile 2011 yılları arasında Galatasaray forması giymişti. Sarı-kırmızılı ekipte 91 resmi maça çıkan Avustralyalı yıldız, 34 gol ve 17 asistlik performansıyla taraftarların sevgisini kazanmıştı.