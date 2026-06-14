Can Uzun için olay iddia! "G.Saray ya da F.Bahçe'de olsa Montella oynatırdı!"

A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0 mağlup olmasının ardından eleştiriler sürüyor. Karşılaşmayı değerlendiren Sinan Engin, özellikle Vincenzo Montella'nın kadro tercihleri ve oyuncu kullanımı üzerinden sert açıklamalarda bulundu. Engin'in en dikkat çeken çıkışı ise genç yıldız Can Uzun hakkında oldu.

"GALATASARAY YA DA FENERBAHÇE'DE OLSAYDI..."

Can Uzun'un milli takımda yeterince süre alamadığını savunan Sinan Engin, genç futbolcunun farklı bir kulüpte forma giymesi halinde daha fazla şans bulacağını öne sürdü. Engin, "Can Uzun bugün Galatasaray veya Fenerbahçe forması giyiyor olsaydı Montella onu oynatırdı. O zaman kendisine yer bulurdu." sözler ile teknik heyetin oyuncu tercihlerini eleştirdi.

Avustralya yenilgisi sonrası Can Uzun'un neden daha fazla süre almadığı sorusu yeniden gündeme gelirken, Sinan Engin'in açıklamaları da tartışmaları alevlendirdi. Milli takımın genç yeteneğinin Paraguay maçında forma şansı bulup bulamayacağı şimdiden merak konusu oldu.

"KENAN'I 45 DAKİKA İZLEYEMEDİK"

Kenan Yıldız'ın takımın en önemli hücum silahı olduğunu belirten Engin, yıldız futbolcunun etkili kullanılamadığını söyledi.

"Kenan Yıldız her türlü savunmaya karşı fark yaratabilecek bir oyuncu. Yazık ki ilk yarıda onu izleyemedik. Bana göre bu takımın bir numaralı yıldızı Kenan'dır."

"SİSTEM YOK, PLAN YOK"

Milli takımın oyun anlayışını da eleştiren Engin, Türkiye'nin sahada net bir futbol kimliği ortaya koyamadığını savundu. Engin'in "Yetenekli oyuncularımız var ama bir oyun sistemi ve futbol felsefesi göremiyoruz. Rakip ne oynadığını biliyor, kendi sınırlarının farkında. Biz ise buna karşılık veremedik." sözleri gündem oldu.

MONTELLA'YA AĞIR ELEŞTİRİ

Karşılaşma sırasında yapılan oyuncu değişikliklerini de hedef alan Sinan Engin, özellikle skor dezavantajı sonrası tercihleri eleştirdi. Engin'in "2-0 gerideyken sahaya iki savunmacı sokuyorsanız burada sorgulanması gereken kararlar vardır. Bu tercihler amatörceydi." diyerek sitemini iletti.