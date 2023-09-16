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GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI SONUCU! Galatasaray Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

16.09.2023 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Samsunspor maçı saat ve yayın bilgileri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Trendyol Süper Lig'de bugün Galatasaray ile Samsunspor kozlarını paylaştı. Karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çaldı. Maçı yakından takip etmek isteyen futbolseverler Galatasaray Samsunspor karşılaşmasıyle ilgili maçın tarih, saat bilgilerini araştırdılar. Peki, Galatasaray Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Samsunspor canlı maç ekranı sorgulanıyor. Trendyol Süper Lig mücadelesinde Galatasaray Samsunspor'u ağırladı. 18 maçtır evinde yenilmeyen sarı-kırmızılı ekip, kazanarak seriyi devam ettirmek istiyordu. Sarı Kırmızılı ekip Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi ve Hakim Ziyech'in 6 golüyle sahadan galip ayrıldı. İşte Galatasaray Samsunspor maç detayları...

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Samsunspor maçı bugün (16 Eylül Cumartesi) gerçekleşecek. Heyecanlı karşılaşma saat 20:00'de başladı.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Samsunspor karşılaşması beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maç, Rams Park Stadyumu'nda oynandı.

LİBYA VE FAS İÇİN SAYGI DURUŞU

Karşılaşma öncesinde Libya ve Fas'ta meydana gelen doğal afetler nedeniyle hayatını kaybedenler ile eski milli futbolcu Burhan Sargın'ın vefatı nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu.

Libya'da meydana gelen selde ve Fas'ta yaşanan depremde binlerce insan hayatını kaybetmiş, binlercesi de kaybolmuştu.


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