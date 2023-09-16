GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI SONUCU! Galatasaray Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Samsunspor canlı maç ekranı sorgulanıyor. Trendyol Süper Lig mücadelesinde Galatasaray Samsunspor'u ağırladı. 18 maçtır evinde yenilmeyen sarı-kırmızılı ekip, kazanarak seriyi devam ettirmek istiyordu. Sarı Kırmızılı ekip Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi ve Hakim Ziyech'in 6 golüyle sahadan galip ayrıldı. İşte Galatasaray Samsunspor maç detayları...
Galatasaray Samsunspor maçı bugün (16 Eylül Cumartesi) gerçekleşecek. Heyecanlı karşılaşma saat 20:00'de başladı.
Galatasaray Samsunspor karşılaşması beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maç, Rams Park Stadyumu'nda oynandı.
Karşılaşma öncesinde Libya ve Fas'ta meydana gelen doğal afetler nedeniyle hayatını kaybedenler ile eski milli futbolcu Burhan Sargın'ın vefatı nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu.
Libya'da meydana gelen selde ve Fas'ta yaşanan depremde binlerce insan hayatını kaybetmiş, binlercesi de kaybolmuştu.