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Galatasaray - Schalke maçının hakemi Benoit Bastien

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.10.2018 13:59 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray'ın sahasında Alman ekibi Schalke 04 ile oynayacağı maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

Galatasaray - Schalke maçının hakemi Benoit Bastien

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 24 Ekim Çarşamba günü Schalke 04 ile oynayacağı karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Cyril Mugnier olacak.

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Anahtar Kelimeler:
schalke Galatasaray Benoit Bastien uefa şampiyonlar ligi

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