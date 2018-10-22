Galatasaray - Schalke maçının hakemi Benoit Bastien

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 24 Ekim Çarşamba günü Schalke 04 ile oynayacağı karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Cyril Mugnier olacak.
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