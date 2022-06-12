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Galatasaray seçimine Fatih Terim damga vurdu! Gelmemesi bile yetti...

12.06.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da eski teknik direktör Fatih Terim oy kullanmaya gelmedi. İki başkan adayının da listesinde bulunmadığı söylenen Fatih Terim'in bu yüzden oy kullanmadığı iddia edildi. Terim'in bu kadar kritik olan bir seçimde oy kullanmaması camiada büyük şaşkınlık yarattı.

Galatasaray seçimine Fatih Terim damga vurdu! Gelmemesi bile yetti...

Galatasaray'da Divan üyesi efsane teknik direktörü Fatih Terim sandığa gitmedi. Kulislerde Fatih Terim'in artık teknik direktör olarak Galatasaray'ı çalıştıramayacağı bile konuşuldu. Bu olayın ardından Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada tecrübeli teknik adama destek mesajları yağdırdı.

Galatasaray'da Burak Elmas döneminde görevine son verilen Fatih Terim, Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'in yarıştığı seçimde oy kullanmama kararı aldı. Terim'in bu kararı camiada büyük şaşkınlık yarattı.

Seçim sırasında gözler Fatih Terim'deydi. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi de olan deneyimli teknik adam, oy kullanmaya gelmedi. Terim'in Bodrum'da olduğu öğrenildi.

DURSUN ÖZBEK SEÇİMİ KAZANDI

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24 sandığın kurulduğu genel kurulda 4459 kişinin oy kullandığı açıklandı. Saat 15:19'da oy verme işlemi resmi olarak bitti. 15:22 itibariyle oylarına sayımına geçildi.

Saat 21.05 itibariyla oy sayımı bitti. 2208 oy alan Dursun Özbek Galatasaray Kulübü'nün yeni başkanı oldu.


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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