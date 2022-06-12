Galatasaray seçimine Fatih Terim damga vurdu! Gelmemesi bile yetti...

Galatasaray'da Divan üyesi efsane teknik direktörü Fatih Terim sandığa gitmedi. Kulislerde Fatih Terim'in artık teknik direktör olarak Galatasaray'ı çalıştıramayacağı bile konuşuldu. Bu olayın ardından Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada tecrübeli teknik adama destek mesajları yağdırdı.

Galatasaray'da Burak Elmas döneminde görevine son verilen Fatih Terim, Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'in yarıştığı seçimde oy kullanmama kararı aldı. Terim'in bu kararı camiada büyük şaşkınlık yarattı.

Seçim sırasında gözler Fatih Terim'deydi. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi de olan deneyimli teknik adam, oy kullanmaya gelmedi. Terim'in Bodrum'da olduğu öğrenildi.

DURSUN ÖZBEK SEÇİMİ KAZANDI

24 sandığın kurulduğu genel kurulda 4459 kişinin oy kullandığı açıklandı. Saat 15:19'da oy verme işlemi resmi olarak bitti. 15:22 itibariyle oylarına sayımına geçildi.

Saat 21.05 itibariyla oy sayımı bitti. 2208 oy alan Dursun Özbek Galatasaray Kulübü'nün yeni başkanı oldu.



