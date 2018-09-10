Galatasaray Sedef Hacısalihoğlu ile yollarını ayırdı!

Galatasaray'da Finansal İşler Müdürü (CFO) Sedef Hacısalihoğlu ile yollar ayrıldı.
Sedef Hacısalihoğlu, yaptığı hesap hatası nedeniyle Galatasaray'ın forvet transferini gerçekleştiremediği suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. Galatasaray Kulübü ise bu haberi yalanlamıştı.
Hacısalihoğlu, 2014 yılında Ünal Aysal döneminde görevinden ayrılmış, 6 ay sonra tekrar görevine dönmüştü.
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