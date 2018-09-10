SPOR

Galatasaray Sedef Hacısalihoğlu ile yollarını ayırdı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.09.2018 22:40 | Son Güncelleme

Galatasaray, Mali İşler ve Kurumsal Hizmetler Direktörü (CFO) Sedef Hacısalihoğlu ile yollarını ayırdı. Galatasaray'ın forvet transfer edememesinin nedeni olarak Hacısalihoğlu gösterilmiş ancak sarı kırmızılı ekip daha sonra bu iddiaları yalanlamıştı.

Galatasaray Sedef Hacısalihoğlu ile yollarını ayırdı!

Galatasaray'da Finansal İşler Müdürü (CFO) Sedef Hacısalihoğlu ile yollar ayrıldı.

Sedef Hacısalihoğlu, yaptığı hesap hatası nedeniyle Galatasaray'ın forvet transferini gerçekleştiremediği suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. Galatasaray Kulübü ise bu haberi yalanlamıştı.

Hacısalihoğlu, 2014 yılında Ünal Aysal döneminde görevinden ayrılmış, 6 ay sonra tekrar görevine dönmüştü.

5b9687d2ae298b28dc4f3e34

kralspor1281jpgAO2oI5hf


PARTNERÇocuğum her şeyi ağlayarak istiyor, ne yapabilirim?Çocuğum her şeyi ağlayarak istiyor, ne yapabilirim?
Saint Etienne açıkladı! Bafetimbi Gomis'in akrabası öldürüldüSaint Etienne açıkladı! Bafetimbi Gomis'in akrabası öldürüldü
Belhanda devre arasında Galatasaray'dan ayrılıyorBelhanda devre arasında Galatasaray'dan ayrılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Sedef Hacısalihoğlu

En Çok Okunan Haberler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

Rıdvan Dilmen: EURO 2024'ü Almanya ile birlikte düzenleyelim

Rıdvan Dilmen: EURO 2024'ü Almanya ile birlikte düzenleyelim

Beşiktaş Karius'u reklam yüzü olarak da kullanacak

Beşiktaş Karius'u reklam yüzü olarak da kullanacak

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi için harekete geçtiği iddia edildi

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi için harekete geçtiği iddia edildi

Claudia Romani tatilini İtalya'da yapıyor

Claudia Romani tatilini İtalya'da yapıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray Sedef Hacısalihoğlu ile yollarını ayırdı!

Galatasaray Sedef Hacısalihoğlu ile yollarını ayırdı!

Saint Etienne açıkladı! Bafetimbi Gomis'in akrabası öldürüldü

Saint Etienne açıkladı! Bafetimbi Gomis'in akrabası öldürüldü

Belhanda devre arasında Galatasaray'dan ayrılıyor

Belhanda devre arasında Galatasaray'dan ayrılıyor

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis ve Tolga Ciğerci kavga etmiş

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis ve Tolga Ciğerci kavga etmiş

Galatasaray Süper Lig'deki ilk 5 maçını cuma günü oynayacak

Galatasaray Süper Lig'deki ilk 5 maçını cuma günü oynayacak

Emre Akbaba'dan Mario Jardel itirafı

Emre Akbaba'dan Mario Jardel itirafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.