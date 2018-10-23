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Galatasaray Seferovic için teklif yaptı

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.10.2018 10:45 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Benfica'nın İsviçreli golcüsü Haris Seferovic için kiralama teklifi sunduğu iddia edildi.

Galatasaray Seferovic için teklif yaptı

Ocak transfer dönemi için forvet arayan Galatasaray'ın gündemine Haris Seferovic'in girdiği öne sürüldü. Portekiz'den Record gazetesinin haberine göre; Galatasaray, Haris Seferovic için Benfica'ya kiralama teklifi yaptığı belirtildi. Benfica'nın kiralama teklifine sıcak bakmadığı ve eğer bonservisle satın alma yönünde bir teklif gelirse bunu değerlendireceklerini ilettikleri yazıldı.

Benfica'dan gelen bu cevap üzerine Galatasaray'ın herhangi bir yanıt vermeyip beklemeye geçtiği kaydedilirken, Portekiz kulübünün 4 milyon Euro civarındaki bir teklifi kabul edeceği bilgisi verildi. Galatasaray, Fatih Terim'in direktifi üzerine yaz aylarında Haris Seferovic ile ilgilenmiş ancak transfere noktayı koyamamıştı.

BENFICA, BONSERVİSSİZ OLARAK TRANSFER ETTİ

2017 yazında Frankfurt'tan Benfica'ya bonservissiz olarak transfer olan 28 yaşındaki Bosna asıllı İsviçreli forvet Haris Seferovic, Portekiz kulübüyle çıktığı 39 maçta 10 gol atıp 4 asist yaptı. (SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Benfica Haris Seferovic Spor Toto Süper Lig

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