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Galatasaray Selçuk İnan'la 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak!

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.05.2019 22:01 | Son Güncelleme

Galatasaray, Selçuk İnan'la yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Galatasaray kaptan Selçuk İnan ile 1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlarken, 2 milyon 950 bin euroluk yıllık ücretini 500 bin euroya düşürecek.

Galatasaray Selçuk İnan'la 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak!

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren isimler arasında yer alan takım kaptanı Selçuk İnan ile yeni anlaşma yapıldı.

Bip Spor'un haberine göre, 34 yaşındaki Selçuk İnan ile 1 yıllık yeni sözleşme üzerinden anlaşma sağlandı.

Galatasaray'daki son sezonunda yıllık 2 milyon 950 bin euro kazanan tecrübeli oyuncu, yaklaşık %83'lük indirimle 500 bin euroya "tamam" dedi.

Galatasaray ve Selçuk İnan arasında sağlanan anlaşmanın, önümüzdeki ay içinde belirlenecek bir günde resmiyet kazanacağı ve sonrasında imzaların atılacağı kaydedildi.

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Galatasaray selçuk inan

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Sanada bu yakışırdı kaptan bu taraftar seni her zaman bağrına basacak kariyerinin sonundada adamlığını gösterdin
bildiğin beleş
ne oldum demeyecen, ne olacağım diyecen, bak nerden nerelere geldin
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