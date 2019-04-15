G.Saray F.Bahçe yöneticisini mahkemeye verdi!

Galatasaray, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Semih Özsoy'un maç sonundaki açıklamaları üzerine kendisini mahkemeye verdiklerini açıkladı.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü 2. Başkanının, 14 Nisan Pazar günü oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından yaptığı mesnetsiz açıklamalar, sadece Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı'na göre değil, daha önemlisi Türk Ceza Kanunu'na göre suç niteliğindedir. Galatasaray Spor Kulübü'nün temelleri; demokrasi, insan hakları ve Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizin temel değerleri üzerine inşa edilmiştir. Rakip takım 2. Başkanının; sorumsuz, eleştiri sınırlarını aşan söylem ve iftiraları hakkında kulübümüz tarafından gerekli hukuki girişimler yarın başlatılacaktır. Galatasaray'ın adını bir terör örgütü ile ananların kendi geçmişlerine bakmalarını tavsiye ederiz." ifadeleri yer aldı.

SEMİH ÖZSOY NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmemesiyle ilgili de konuşan Semih Özsoy, "Bizi burada yenemezler, yenemeyecekler de. Burada taraftarın gücü var" açıklamasını yaptı.