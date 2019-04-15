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G.Saray F.Bahçe yöneticisini mahkemeye verdi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.04.2019 18:57 | Son Güncelleme

Galatsaray Kulübü, Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy'un açıklamalarına cevap verdi. Galatasaray, Semih Özsoy'u mahkemeye verdiklerini açıkladı.

G.Saray F.Bahçe yöneticisini mahkemeye verdi!

Galatasaray, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Semih Özsoy'un maç sonundaki açıklamaları üzerine kendisini mahkemeye verdiklerini açıkladı.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü 2. Başkanının, 14 Nisan Pazar günü oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından yaptığı mesnetsiz açıklamalar, sadece Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı'na göre değil, daha önemlisi Türk Ceza Kanunu'na göre suç niteliğindedir. Galatasaray Spor Kulübü'nün temelleri; demokrasi, insan hakları ve Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimizin temel değerleri üzerine inşa edilmiştir. Rakip takım 2. Başkanının; sorumsuz, eleştiri sınırlarını aşan söylem ve iftiraları hakkında kulübümüz tarafından gerekli hukuki girişimler yarın başlatılacaktır. Galatasaray'ın adını bir terör örgütü ile ananların kendi geçmişlerine bakmalarını tavsiye ederiz." ifadeleri yer aldı.

SEMİH ÖZSOY NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmemesiyle ilgili de konuşan Semih Özsoy, "Bizi burada yenemezler, yenemeyecekler de. Burada taraftarın gücü var" açıklamasını yaptı.

SEMİH ÖZSOY'DAN FATİH TERİM'E YANIT

Fatih Terim'in "Gelenek söylemlerine katılmıyorum, burada unutulmaz anılarımız var" şeklindeki açıklamasına da cevap veren Semih Özsoy, "Karşı takımın hocalarına cavep vermek benim işim değil. Saha içi konuşuluyorsa, Ersun Hoca cevap verdi. Fatih Hoca'nın 'Bizim güzel anılarımız var' sözü var. Başkanımız FETÖ kumpası ile hapisteyken burada aldıkları bir şampiyonluk var. Bir daha böyle bir şey olmayacağı için de, böyle bir şey göremeyeceklerini söyleyebilirim." diyerek sözlerini noktaladı.

GALATASARAY'DAN İKİNCİ AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü, Semih Özsoy için yaptığı açıklamanın ardından Fenerbahçe derbisinde yaşananlar nedeniyle bir açıklama daha yayınladı.

İşte Galatasaray'ın o açıklaması;

KARA PAZAR

"14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile oynadığımız derbinin hakemi Ali Palabıyık, basiretsiz ve taraflı kararlarıyla maçın sonucuna doğrudan tesir etmiştir.

Maçın sona ermesiyle birlikte başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere ilgili kurullar nezdinde gerekli girişimler başlatılmıştır. Bu çerçevede söz konusu makamlar tarafından gerekli adımların atılmasını ivedilikle beklemekteyiz.

Ayrıca, VAR sisteminin uygulandığı bazı ülkelerde olduğu gibi Fenerbahçe-Galatasaray maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını da Türkiye Futbol Federasyonu’ndan bir kez daha talep ediyoruz.

Saha içinde ve saha dışında kurulan tuzaklara, iftiralara rağmen, şampiyonluk yürüyüşümüz kararlılıkla devam etmektedir."

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Galatasaray Semih Özsoy Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Hiçbir şey çıkmaz çünki fetocu savcılarınız hakimlerimiz hepsi kaçtı feto saray
verin bakalım verin fenerbahçede fatih terim ve abdurrahim albayrak ı mahkemeye kesinlikle vermeli birşey elde edeceğinizde olmayacak yarası olan gocunur
futbol takımımızın yarısı fetöcü çıktı hala neyin pesindesiniz.
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