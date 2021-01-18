Galatasaray, Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan'ın durumunu açıkladı!

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam Beşiktaş ile oynanan lig müsabakasında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise salonda kuvvet çalışması ile dayanıklılığa yönelik oyun gerçekleştirdi.

Emre Taşdemir, tedavisinin ardından takımdan ayrı sahada kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde çalıştı.

Beşiktaş maçında sol üst arka adale grubunda ağrı hisseden Şener Özbayraklı’nın karşılaşma sonrası yapılan MR tetkiklerinin ardından hafif-orta derece zorlanma (minimal kısmi yırtık ve kanama), Oğulcan Çağlayan’ın ise sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilmiş, her iki oyuncumuzun da tedavisine başlanmıştır.

Galatasaray, Denizlispor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 13.00’te Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirecek.

