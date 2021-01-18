SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray, Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan'ın durumunu açıkladı!

Galatasaray, Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan'ın durumunu açıkladı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.01.2021 16:24 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig’in 20. haftasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Şener Özbayraklı’da hafif-orta derece zorlanma (minimal kısmi yırtık ve kanama), Oğulcan Çağlayan’da ise sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edildi.

Galatasaray, Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan'ın durumunu açıkladı!

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam Beşiktaş ile oynanan lig müsabakasında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise salonda kuvvet çalışması ile dayanıklılığa yönelik oyun gerçekleştirdi.

Emre Taşdemir, tedavisinin ardından takımdan ayrı sahada kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde çalıştı.

Beşiktaş maçında sol üst arka adale grubunda ağrı hisseden Şener Özbayraklı’nın karşılaşma sonrası yapılan MR tetkiklerinin ardından hafif-orta derece zorlanma (minimal kısmi yırtık ve kanama), Oğulcan Çağlayan’ın ise sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilmiş, her iki oyuncumuzun da tedavisine başlanmıştır.

Galatasaray, Denizlispor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 13.00’te Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
50 yıl sonra ilk: Sahra Çölü'ne kar yağdı! İnanılmaz görüntüler50 yıl sonra ilk: Sahra Çölü'ne kar yağdı! İnanılmaz görüntüler
Muslera, Ali Sami Yen'de dönüyor!Muslera, Ali Sami Yen'de dönüyor!
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'
Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'
Yunan uzmanın açıklaması şoke etti
Yunan uzmanın açıklaması şoke etti
F.Bahçe'den bir bomba daha! Dünya yıldızı...
F.Bahçe'den bir bomba daha! Dünya yıldızı...
Dev kulüpten olay yaratan Mesut Özil paylaşımı
Dev kulüpten olay yaratan Mesut Özil paylaşımı
Ronaldinho, müstehcen klipte oynadı
Ronaldinho, müstehcen klipte oynadı
Sumudica Süper Lig'e geri döndü!
Sumudica Süper Lig'e geri döndü!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Fenerbahçe'den transferi resmen açıkladı!
Fenerbahçe'den transferi resmen açıkladı!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
F.Bahçe'den transfer görüşmesi
F.Bahçe'den transfer görüşmesi
Yıldız futbolcunun 4 milyonluk arabası pert oldu
Yıldız futbolcunun 4 milyonluk arabası pert oldu
F.Bahçeli eski yıldız futbola geri dönüyor
F.Bahçeli eski yıldız futbola geri dönüyor
Okuyucu Yorumları 1 yorum
ALLAH ACİL ŞİFALAR VERSİN İNŞALLAH 7 ŞUBATA YETİSSİNLER
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray, Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan'ın durumunu açıkladı!
Galatasaray'da sakatlık şoku! Derbi sonrası...
Muslera, Ali Sami Yen'de dönüyor!
Muslera, Ali Sami Yen'de dönüyor!
Arda Turan: 7 gün sonra yine lider olabiliriz
7 gün sonra yine lider olabiliriz
Fatih Terim: Beşiktaş ciddi ve güçlü bir rakip
Fatih Terim maç sonunda müjdeyi verdi!
Galatasaray 6 maçtır Beşiktaş’ı deplasmanda yenemiyor
Galatasaray 6 maçtır Beşiktaş’ı deplasmanda yenemiyor
Galatasaray'da Diagne kırmızı kart gördü!
Galatasaray'da Diagne kırmızı kart gördü!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.