Galatasaray, Seri ile 1 yıllık anlaşmaya vardı!

Galatasaray'da yeni sezonun ilk transferi yapıldı. Sarı kırmızılılarda yönetim uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Jean Michaël Seri ve kulübüyle 1 yıllık daha kiralık anlaşması yaptı.
Fildişili orta saha üzerine bir orta saha kurgusu planlayan Fatih Terim'in bu transfer için ısrarcı olduğu belirtildi.Sezon başında Fulham'dan kiralık olarak alınan Seri, bu sezon çıktığı 24 Süper Lig maçında 2 gol attı 3 de asist yaptı.
Fulham ile görüşmeden önce Seri'nin görüşünü alan Sarı-Kırmızılı yöneticiler Fildişili oyuncunun da kalmaya sıcak bakmasıyla ellerini güçlendirdiler.Fildişili orta saha oyuncusu, Fatih Terim'in sisteminde çok önemli bir yere sahip.
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