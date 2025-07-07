Galatasaray sessiz sedasız ayrılık! Halil Dervişoğlu bir kez daha kiralanıyor... Çaykur Rize ile anlaşma tamam

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu 1 yıllığına kiralamak için anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki santrfor, yakında Rize'ye giderek resmi sözleşmeye imza atacak ve 1 yıl boyunca orada top koşturacak.

3.KEZ KİRALANIYOR!

Galatasaray İngiliz ekibi Brentford’dan transfer ettiği genç oyuncuyu bir kez daha kiralamak için Çaykur Rize ile anlaştı. 25 yaşındaki oyuncu Cinbom’da bir türlü istikrar sağlayamayınca kendisini kiralık listesinde buldu ve yakında Rize’ye son görüşmeleri yapmak için gidecek. Daha önce Hatayspor'a kiralanan Dervişoğlu, geride kalan sezonda ise Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giydi. 25 yaşındaki forvet, üçüncü kez kiralık olarak gitme hazırlığında.

GEÇEN SEZON 3 GOL, 5 ASİST KAYDETTİ

Geçen sezonu Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK formasıyla kiralık geçiren Halil Dervişoğlu, çıktığı 33 maçta 3 gol, 5 asist kaydetti.