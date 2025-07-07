SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray sessiz sedasız ayrılık! Halil Dervişoğlu bir kez daha kiralanıyor... Çaykur Rize ile anlaşma tamam

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray'da Kerem Demirbay'ın ardından bir isimle daha yollar ayrılıyor. 25 yaşındaki Halil Dervişoğlu, bu kez Çaykur Rizespor'a gidiyor.

Galatasaray sessiz sedasız ayrılık! Halil Dervişoğlu bir kez daha kiralanıyor... Çaykur Rize ile anlaşma tamam
Burak Kavuncu

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Çaykur Rizespor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu 1 yıllığına kiralamak için anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki santrfor, yakında Rize'ye giderek resmi sözleşmeye imza atacak ve 1 yıl boyunca orada top koşturacak.

3.KEZ KİRALANIYOR!

Galatasaray sessiz sedasız ayrılık! Halil Dervişoğlu bir kez daha kiralanıyor... Çaykur Rize ile anlaşma tamam 1

Galatasaray İngiliz ekibi Brentford’dan transfer ettiği genç oyuncuyu bir kez daha kiralamak için Çaykur Rize ile anlaştı. 25 yaşındaki oyuncu Cinbom’da bir türlü istikrar sağlayamayınca kendisini kiralık listesinde buldu ve yakında Rize’ye son görüşmeleri yapmak için gidecek. Daha önce Hatayspor'a kiralanan Dervişoğlu, geride kalan sezonda ise Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giydi. 25 yaşındaki forvet, üçüncü kez kiralık olarak gitme hazırlığında.

GEÇEN SEZON 3 GOL, 5 ASİST KAYDETTİ

Galatasaray sessiz sedasız ayrılık! Halil Dervişoğlu bir kez daha kiralanıyor... Çaykur Rize ile anlaşma tamam 2

Geçen sezonu Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK formasıyla kiralık geçiren Halil Dervişoğlu, çıktığı 33 maçta 3 gol, 5 asist kaydetti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de sürpriz istifa...Fenerbahçe'de sürpriz istifa...
Şehit haberi sonrası Amedspor'un paylaşımı tepki çektiŞehit haberi sonrası Amedspor'un paylaşımı tepki çekti
Anahtar Kelimeler:
transfer Çaykur Rizespor galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahreden haber: Şehit sayısı 8'e yükseldi

Kahreden haber: Şehit sayısı 8'e yükseldi

Uygunsuz görüntülere tepki yağmıştı! EGM'den açıklama

Uygunsuz görüntülere tepki yağmıştı! EGM'den açıklama

Şehit haberi sonrası Amedspor'un paylaşımı tepki çekti

Şehit haberi sonrası Amedspor'un paylaşımı tepki çekti

Fenerbahçe'de sürpriz istifa...

Fenerbahçe'de sürpriz istifa...

Alman kaleci Neuer Donnaruma'ya sert çıktı!

Alman kaleci Neuer Donnaruma'ya sert çıktı!

Fernando Muslera'nın yerine o isim geliyor...

Fernando Muslera'nın yerine o isim geliyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.