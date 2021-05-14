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Galatasaray sezon finaline taraftar alıyor

14.05.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı sezon finaline taraftar alacak.

Galatasaray sezon finaline taraftar alıyor

Pandemi döneminde karar alınan yasaklara uyan ama gittiği deplasmanlarda bu konuda sürekli sorunlar yaşayan sarı-kırmızılılarda yönetim dev mücadele öncesi harekete geçti.

Yukatel Denizlispor maçı sonrası Teknik Direktör Fatih Terim'in bu konudaki serzenişini dikkate alan idareciler gerekirse ceza ödemeyi de göze alacak.

Süper Lig'de cumartesi günü 20.30'da başlayacak dev karşılaşmada tribünlerde en az 1500-2000 taraftar alınacağı öğrenildi.

Özellikle şampiyonluk yolundaki rakiplerinin defalarca seyirci yasağını delmesi ve sadece para cezası alması sonrası, Başkan Cengiz'e, "Tribünleri aç" baskısı yapılmıştı

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Galatasaray yaparsa hükmen mağlup sayılır diğer kulüpler yaparsa para cezası :))

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