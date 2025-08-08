SPOR

Galatasaray sezona farklı galibiyetle başladı! Cimbom Gaziantep deplasmanından farklı galibiyetle dönüyor...

Süper Lig’de yeni sezon Gaziantep FK- Galatasaray karşılaşmasıyla başladı. Karşılaşmadan 3-0’lık skorla galip ayrılan sarı kırmızılılar sezona kayıpsız başladı.

Galatasaray sezona farklı galibiyetle başladı! Cimbom Gaziantep deplasmanından farklı galibiyetle dönüyor...
Trendyol Süper Lig’de sezonun ilk maçı Gaziantep de oynandı. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanında 3-0’lık skorla galip ayrıldı. Maçın 65.dakikasında ev sahibi Gaziantep'de kaleci Burak Bozan ceza sahası dışında topa elle dokunduğu gerekçesiyle kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İLK 11’DE SÜRPRİZ TERCİH!

Galatasaray sezona farklı galibiyetle başladı! Cimbom Gaziantep deplasmanından farklı galibiyetle dönüyor... 1

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, Gaziantep FK deplasmanında sürpriz bir 11 ile sahaya çıktı. Sarı kırmızılılarda yeni transfer Victor Osimhen, Como ile transfer görüşmeleri yapan Alvaro Morata ve sakatlığının ardından henüz daha tam olarak hazır olmayan İcardi kadroda yer almadı. Takımın ileri hattında barış Alper Yılmaz yer aldı.

İşte sarı kırmızılıların maça başladığı 11:

Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Sane, Barış Alper.

İLK YARIDAN ÖNDE BİTİRDİ

Galatasaray sezona farklı galibiyetle başladı! Cimbom Gaziantep deplasmanından farklı galibiyetle dönüyor... 2

Galatasaray’da galibiyeti getiren goller 12. ve 45+12. dakikalarda penaltıdan Barış Alper Yılmaz’dan gelirken, 16.dakikada Eren Elmalı’nın attığı gol farkı arttırdı. Bu gollerle sarı kırmızılılar devreye 3-0 önde girdi. İkinci yarıda skorunda rahatlığıyla maçı rölantide götüren sarı kırmızılılar maçtan da aynı skorla galip ayrıldı.

LEROY SANE İLK KEZ 11’DE

Galatasaray sezona farklı galibiyetle başladı! Cimbom Gaziantep deplasmanından farklı galibiyetle dönüyor... 3

Galatasaray’ın yeni transferi Leroy Sane takımı ile ilk resmi maçına çıktı. Alman yıldız gösterdiği performans ile takımına alışmakta olduğunu gösterirken, maçın 45+5. dakikasında savunma arkasına güzel sarktı fakat yaptığı vuruş çok üstten dışarı çıktı. Öte yandan Leroy Sane, Gaziantep'te sıcak havaya rağmen kaleciler dışında uzun kollu formayla oynayan tek oyuncu olarak dikkat çekti.

OSIMHEN DURMADI! TAKIMI PAYLAŞTI

Galatasaray sezona farklı galibiyetle başladı! Cimbom Gaziantep deplasmanından farklı galibiyetle dönüyor... 4

Galatasaray’ın Napoli’den rekor bonservisle kadrosuna kattığı Victor Osimhen maçın henüz ortasında sosyal medyadan paylaşım yaptı. Victor Osimhen: "İşte böyle! Aynen devam ediyoruz!" açıklamasıyla paylaşım yaptı ve binlerce taraftar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

FONT KURALI DEĞİŞTİ AMA…

Galatasaray sezona farklı galibiyetle başladı! Cimbom Gaziantep deplasmanından farklı galibiyetle dönüyor... 5

Galatasaray, sezonun ilk maçına "arial font" ile çıktı. TFF tarafından yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala değişen font kuralı sarı kırmızılılarda farklı bir font seçim için zamanın kalmamasına neden oldu. Bu sebepten Cimbom daha önceki senelerde olduğu gibi ‘‘Arial’’ font ile maça başladı.

