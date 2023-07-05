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Galatasaray sezonu tatsız açtı! Hull City karşısında 3-0 öne geçen sarı-kırmızılılar sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrıldı!

05.07.2023 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City ile karşılaştı. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar 3-0 öne geçti. Mücadelenin ikinci yarısında açılan Hull City, sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray sezonu tatsız açtı! Hull City karşısında 3-0 öne geçen sarı-kırmızılılar sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrıldı!

Galatasaray yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıktı. Hull City ile karşı karşıya gelen Galatasaray, geçtiğimiz sezon oynadığı oyundan uzak bir performans sergiledi ve 3-0 öne geçtiği maçı 4-3 kaybetti.

EMİN BAYRAM SKORU 1-0'A GETİRDİ

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Dakikalar 28'i gösterdiğinde Galatasaray, Emin Bayram'la öne geçti. Mertens'in sol kanattan yaptığı ortada Jones ve Leake'in arasından topa vurmayı başaran genç stoper, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

2 DAKİKA SONRA FARK 2'YE ÇIKTI

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Emin Bayram'ın golünden dakikalar sonra Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Yine pas yaparak çıkmaya çalışan ve hata yapan İngiliz ekibinden topu Torreira kaptı. Uruguaylı, boş durumdaki Berkan'ı gördü. Milli oyuncunun yakın mesafeden yaptığı düzgün vuruşta top ağlara gitti.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ!

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Emin Bayram'ın pasıyla topla buluşan Dubois, ceza sahasında Docherty'ye attığı çalım sonrası çizgiden ortasını yaptı. Altıpas içerisinde kafa vuruşunu yapan ve ağları sarsan Kaan Ayhan, farkı 3'e çıkaran golü kaydetti.

İLK YARI BİTMEDEN HULL CITY GOLÜ BULDU

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Allahyar sağ çaprazdan içeri girdi, yerden arka direğe bıraktı, Tetteh tamamladı ve 45. dakikada skoru 3-1'e getirdi.

HULL CITY PEŞ PEŞE GOLLERLE MAÇI 4-3 KAZANDI!

82,84 ve 85. dakikalarda peş peşe goller bulan Hull City, Galatasaray'ı 4-3 devirerek soğuk duş etkisi yarattı.


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