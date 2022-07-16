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Galatasaray Sigma Olomouc maçı canlı izle | Galatasaray Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

16.07.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Sigma Olomouc maçı bu akşam tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Süper Lig'de yeni sezon öncesi üçüncü hazırlık maçına çıkacak olan Galatasaray, Sigma Olomouc karşısında galibiyet arayacak. Oynadığı ilk iki hazırlık maçında mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, bu maçı kazanıp moral kazanmak istiyor. Peki, Galatasaray Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı olarak izlenebilecek?

Galatasaray Sigma Olomouc maçı canlı izle | Galatasaray Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Sigma Olomouc maçı bu akşam Galatasaraylı futbolseverlere seyir keyfi yüksek anlar yaşatacak. Süper Lig'in başlamasına çok kısa bir zaman kala hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bu akşam Sigma Olomouc karşısında galibiyet peşinde olacak. Kritik maç öncesi Galatasaray maçının canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galatasaray Sigma Olomouc maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı olarak izlenebilecek?

GALATASARAY SİGMA OLOMOUC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Sigma Olomouc maçının canlı yayın bilgileri belli oldu. Galatasaray üçüncü hazırlık maçında Çek ekiplerinden Sigma Olomouc ile 16 Temmuz Cumartesi günü karşılaşacak. Heyecan dolu mücadele saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşma Spor Smart kanalından canlı olarak izlenebilecek.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI PERFORMANSI

Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına devam eden Galatasaray'da kötü gidişat sürüyor. Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray, lig öncesi yaptığı ilk 2 hazırlık maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Sturm Graz'a 2-1 ve Mol Fehervar'a 1-0'lık skorla mağlup olan Galatasaray, Sigma Olomouc ile üçüncü hazırlık maçına çıkacak.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇLARI

16 Temmuz Cumartesi:

20.00 Galatasaray-Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

19 Temmuz Salı:

19.00 Galatasaray-Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)

24 Temmuz Pazar:

Galatasaray-Kasımpaşa (Saati henüz belirlenmedi)

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