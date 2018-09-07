Galatasaray Sinem Ataş'ı transfer etti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, milli oyuncu Sinem Ataş'ı kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 23 yaşındaki forvet ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Sinem Ataş, kariyerinde Antalya Koleji, Kayseri KASKİ, Yakın Doğu Üniversitesi ve Çukurova Basketbol takımlarının formasını giydi.

