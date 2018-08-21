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Galatasaray Sofianne Feghouli piyangosu

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.08.2018 09:38 | Son Güncelleme

Giuliano’yu 11 milyon Euro’ya kadrosuna katan Suudi Arabistan kulübü, Feghouli için de nabız yokladı. 28 yaşındaki oyuncu bu teklifi reddedince G.Saray yönetimi devreye girdi.

Galatasaray Sofianne Feghouli piyangosu

Fenerbahçe'den Giuliano’yu 11 milyon Euro’ya transfer eden Suudi Arabistan kulübü Al Nassr’ın hedefinde bir de G.Saraylı oyuncu olduğu ortaya çıktı... Suudi ekibi, sarı-kırmızılı takımın Cezayirli oyuncusu Sofianne Feghouli için de nabız yoklamaya başladı. Öncelikle oyuncu ve menajeri ile görüşen Al Nassr’ın, oyuncunun teklife soğuk bakması üzerine frene bastı.

Galatasaray'a oyuncu için resmi teklif gelmezken Feghouli ve Al Nassr arasındaki görüşmenin olumsuz sonuçlanması üzerine sarı-kırmızılı yöneticiler de devreye girdi. 28 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakan G.Saray yönetimi, Feghouli’yi de ikna etmeye çalışıyor. Süper Lig’de son iki hafta maçlara kulübede başlayan ve performansı nedeniyle eleştirilen Sofiane Feghouli’nin gönderilmesinden yana olan G.Saraylı idareciler oyuncunun yüksek maliyetinden de kurtulmanın hesaplarını yapıyor.

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Geçtiğimiz sezon 4 milyon 250 bin Euro’ya West Ham United’dan alınan 28 yaşındaki oyuncu Ligde 27 maçta sahaya çıkarken 6 gol atıp 9 kez de asist yapmıştı. Ancak oyuncunun yıllık ücreti yönetimi de en çok zorlayan durum.

Yıllık 3 milyon 850 bin Euro garanti ücreti olan oyuncu ayrıca maç başına da 5 bin Euro kazanıyor. Yapılan anlaşma gereği ayrıca geçen sezon 150 bin Euro 20 maça çıkma bonusu alan Feghouli, Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalındığı için de 200 bin dolar prime hak kazandı. (VATAN)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Galatasaray Feghouli Spor Toto Süper Lig Giuliano

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