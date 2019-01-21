G.Saray'a müjde! Forvet transferinde mutlu son

Garry Rodrigues ve Ozan Kabak'ın satışından 18 milyon Euro'yu kasasına koyan Galatasaray, Marcao için Chaves'e 4 milyon Euro ödedi. Ara transferde 14 milyon Euro bütçesi olan sarı-kırmızılılar, Guangzhou Evergrande ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Alan Carvalho için 3 milyon Euro bonservis teklif etti ve Çinliler'i iki hafta sonunda ikna etti.

BiP Spor'un haberine göre; Çinlilerin, pazarlıklarını sürdürse de 6 milyon Euro yıllık ücreti nedeniyle Alan'ı Galatasaray'a bırakmaya razı oldu. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar, Alan Carvalho'yu almak için Dubai'ye gitti.

Brezilyalı golcü ile sarı-kırmızılılar 3.5 yılık prensip anlaşmasına vardı, sözleşmesi bile hazırlandı. Alan'ın imza parasıyla birlikte Galatasaray'da yıllık 4 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.

GÖZTEPE MAÇINDA SAHADA

Brezilyalı golcüyü İstanbul’a getirmek için 2. başkan Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar dün gece Dubai'ye gitti.

Guanghzou Evergrande ile 3 milyon Euro’ya anlaşan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı oyuncu ile en geç yarın İstanbul’a gelecek ve Alan, Göztepe maçında oynayabilecek.

