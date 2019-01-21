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G.Saray'a müjde! Forvet transferinde mutlu son

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.01.2019 09:50 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar Alan'ı getirmek için Dubai'ye gitti. Çin ekibi ile hazırlık kampında olan futbolcuyu getirmek ve son detayları da halledip İstanbul'a gelmeyi planlıyorlar. Alan'ın Galatasaray'ın Göztepe ile oynayacağı mücadelede sahada olması bekleniyor.

G.Saray'a müjde! Forvet transferinde mutlu son

Garry Rodrigues ve Ozan Kabak'ın satışından 18 milyon Euro'yu kasasına koyan Galatasaray, Marcao için Chaves'e 4 milyon Euro ödedi. Ara transferde 14 milyon Euro bütçesi olan sarı-kırmızılılar, Guangzhou Evergrande ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Alan Carvalho için 3 milyon Euro bonservis teklif etti ve Çinliler'i iki hafta sonunda ikna etti.

BiP Spor'un haberine göre; Çinlilerin, pazarlıklarını sürdürse de 6 milyon Euro yıllık ücreti nedeniyle Alan'ı Galatasaray'a bırakmaya razı oldu. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar, Alan Carvalho'yu almak için Dubai'ye gitti.

Brezilyalı golcü ile sarı-kırmızılılar 3.5 yılık prensip anlaşmasına vardı, sözleşmesi bile hazırlandı. Alan'ın imza parasıyla birlikte Galatasaray'da yıllık 4 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.

GÖZTEPE MAÇINDA SAHADA

Brezilyalı golcüyü İstanbul’a getirmek için 2. başkan Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar dün gece Dubai'ye gitti.

Guanghzou Evergrande ile 3 milyon Euro’ya anlaşan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı oyuncu ile en geç yarın İstanbul’a gelecek ve Alan, Göztepe maçında oynayabilecek.

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Galatasaray Alan abdurrahim albayrak şükrü hanedar

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