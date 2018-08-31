Galatasaray yıldız ismi transfer ediyor!

Galatasaray transferde bombayı patlatıyor. Galatasaray, golcü futbolcu Andreas Cornelius ile anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki Danimarkalı golcü, Atalanta kulübünde forma giyiyor. Geçtiğimiz sezon Serie A’da fazla forma şansı bulamayan oyuncu, Copenhagen’daki etkili performansıyla hatırlanıyor.

Galatasaray'ın 3 milyon Euro'luk teklifine İtalyanlar da yeşil ışık yakarken Atalanta'nın Kopenhag ile oynadığı maçta görev alan oyuncunun menajeri ile bugün son bir görüşme yapılacak. Şartlarda anlaşma sağlanırsa Cournelius Galatasaray'ın yeni golcüsü olacak.

ANDREAS CORNELIUS KİMDİR?

Danimarkalı golcü Andreas Cornelius, 25 yaşında. Kopenhag altyapısından yetişen Cornelius, 2013-2014 sezonu başında 20 yaşındayken Premier Lig'in yeni ekibi Cardiff'e 8.7 milyon euroya transfer oldu.

Cardiff'te tutunamayan ve 3.5 milyon euro bedelle yeniden Kopenhag'a dönen Cornelius burada 3.5 sezon daha oynadıktan sonra geçen sezon yeniden yurt dışına çıkmayı denedi ve 3.5 milyon euro karşılığında Atalanta'ya transfer oldu.

Atalanta'da bir sezon oynayan Cornelius burada da özellikle gol sayısında beklentilerin altında kaldı ve ligde sadece 3 gol atabildi. Sol ayağını kullanan golcü oyuncu 1.93'lük uzun boyu ile dikkatleri çekiyor.



