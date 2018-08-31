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Galatasaray yıldız ismi transfer ediyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.08.2018 09:10 | Son Güncelleme

Galatasaray, transfer döneminin bitimine saatler kala bombayı patlattı. Galatasaray, Atalanta forması giyen Andreas Cornelius ile anlaştı. Galatasaray, Atalanta Kulübü'ne de sezon sonunda 3 milyon euro satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi yaptı.

Galatasaray yıldız ismi transfer ediyor!

Galatasaray transferde bombayı patlatıyor. Galatasaray, golcü futbolcu Andreas Cornelius ile anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki Danimarkalı golcü, Atalanta kulübünde forma giyiyor. Geçtiğimiz sezon Serie A’da fazla forma şansı bulamayan oyuncu, Copenhagen’daki etkili performansıyla hatırlanıyor.

Galatasaray'ın 3 milyon Euro'luk teklifine İtalyanlar da yeşil ışık yakarken Atalanta'nın Kopenhag ile oynadığı maçta görev alan oyuncunun menajeri ile bugün son bir görüşme yapılacak. Şartlarda anlaşma sağlanırsa Cournelius Galatasaray'ın yeni golcüsü olacak.

ANDREAS CORNELIUS KİMDİR?
Danimarkalı golcü Andreas Cornelius, 25 yaşında. Kopenhag altyapısından yetişen Cornelius, 2013-2014 sezonu başında 20 yaşındayken Premier Lig'in yeni ekibi Cardiff'e 8.7 milyon euroya transfer oldu.
Cardiff'te tutunamayan ve 3.5 milyon euro bedelle yeniden Kopenhag'a dönen Cornelius burada 3.5 sezon daha oynadıktan sonra geçen sezon yeniden yurt dışına çıkmayı denedi ve 3.5 milyon euro karşılığında Atalanta'ya transfer oldu.

Atalanta'da bir sezon oynayan Cornelius burada da özellikle gol sayısında beklentilerin altında kaldı ve ligde sadece 3 gol atabildi. Sol ayağını kullanan golcü oyuncu 1.93'lük uzun boyu ile dikkatleri çekiyor.


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Andreas Cornelius Galatasaray atalanta Transfer

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Takım
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Nerde çöp santrafor varsa ona yöneldiniz en kötü ihtimalle Burak yılmaz mantıklı olabilirdi ama kalbim adebayordan yanaydı...
gene gidip nereden buluyorlar böyle topçuları. atalanta kim yaa? orada 3 gol atmış forma şansı bulamıyor siz ne mantıkla bu adamı alıyorsunuz. gidin adam akıllı topçu bulun. her sene aynı sey beceriksizler, transferin son günü elde kalmış hostirik topçulara dökün boş beleş paraları. bu kulüp sizin yüzünüzden bu hale geldi borç batağına girdi. her yıl bir sonraki yılın transfer planını yapıp önünüzü görmeniz lazım. nerde sizin scout ekibiniz. ne halt ediyorlar neye maaş veriyorsunuz. güney amerika futbolcu dolu bulsun 16-17 yaşında getirsinler 2sene oynatın zaten bicacık olmasa 20 yaşında satın
yıldız isme bak 3 gol atmış
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