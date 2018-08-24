G.Saray'da transfer son anda yattı!

Galatasaray'da son dakika!.. Maicon'un Al Hilal'e transferinde evraklar yetişmedi ve Brezilyalı futbolcu sarı kırmızılı takımda kaldı. Transfer evraklarını Al Hilal'in yetiştirememesi nedeniyle Maicon'un kiralanması gerçekleşemedi.

Öte yandan Maicon'un Al Hilal'e transferinin gerçekleşmemesi Portekiz ve Arabistan basınında da geniş yankı uyandırdı. Maicon'un Galatasaray'da kaldığını duyuran Arap basını, Al Hilal'in transfer dönemini Gomis ile kapattığını yazdı.

AL HİLAL BAŞKANI SAMI AL JABER KONUŞTU

Al Hilal Başkanı Sami Al Jaber yaptığı açıklamada, "Yaz transfer döneminin son anlarında yaşanan aksaklıklardan dolayı taraftarlarımızdan özür diliyorum. Şampiyonluk için çok çalışacağız. Tüm maçlarda takıma desteğinizi dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

