Galatasaray son saniyede Victor Osimhen ile güldü! Samsunspor'u geçti

Trendyol Süper Lig'in 15.haftasında Galatasaray evinde Samsunspor'u ağırladı. Karşılaşmadan 3-2'lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 4'e çıkardı. Maçta ev sahibinde goller Leroy Sane ve Victor Osimhen (2)'den gelirken, deplasman ekibi Musaba ve Emre Kılınç'dan geldi.

Burak Kavuncu
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 15.haftası büyük bir maça sahne oldu. Galatasaray evinde Samsunspor ile karşılaştı. Karşılaşmada Galatasaray adına Sane ve Osimhen (2) gol atarken, deplasman ekibi Musaba ve Emre Kılınç ile karşılık verdi. Cimbom maçı 3-2 kazandı.

MAÇ HIZLI BAŞLADI!

Galatasaray son saniyede Victor Osimhen ile güldü! Samsunspor u geçti 1

Rams Park'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısına hızlı başlayan Galatasaray, maçta henüz dakikalar 9'u gösterdğine Leroy Sane ile 1-0 ön geçti. Sağ kanattan topu getiren Alman yıldız orta alandaki Torreira ile çok iyi paslaştı. Rakip ceza alanı çizgisine hızla giren Sane ayağının içiyle iyi bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

SANE ŞOV YAPTI! OSIMHEN'E DE ATTIRDI

Galatasaray son saniyede Victor Osimhen ile güldü! Samsunspor u geçti 2

İlk golün ardından da oyundaki üstünlüğünü sürüdren sarı-kırmızılı ekip rakip yarı alanda baskını sürdürdü. Karşılaşmanın 29.dakikasında yine sağ kanatta topla buluşan Sane, orta saha çizgisinin kendi yarı alanına bakan kısımdan çizgide topla ilerledi. Hızıyla rakibini geçen yıldız isim savunma arkasına koşan Osimhen'i gördü ve skor 2-0'a geldi.

SAKATLIK OLDU! LEMINA ÇIKTI

Galatasaray son saniyede Victor Osimhen ile güldü! Samsunspor u geçti 3

Galatasaray'da ikinci yarının başında Mario Lemina sakatlanarak oyundan çıktı. Yerine Arda Ünyay oyuna dahil oldu.

İKİNCİ YARI SAMSUNSPOR HIZLI GİRDİ! MUSABA ATTI

Galatasaray son saniyede Victor Osimhen ile güldü! Samsunspor u geçti 4

Karşılaşmanın ikinci yarısında arka arkaya ataklar yaparak başlayan Samsunspor üst üste kornerler kullandı. Kaleci Uğurcan Çakır'ı zor duruma düşüren şutlar atan Samsunspor aradığı golü 56.dakika A.Musaba ile buldu. Sağ kanattan ceza sahası içine giren Emre Kılınç çizgiye indi ve ortaladı. Kale dibinden topa dokunan Musaba farkı 1'e indirdi.

EMRE KILINÇ ATTI! EŞİTLİK GELDİ!

Maçın 88.dakikasınad Emre Kılınç karşılaşmada skoru belirleyen golü attı ve maçta durum 2-2 oldu.

SON SÖZÜ OSIMHEN SÖYLEDİ!

Sarı-kırmızılı ekip Victor Osimhen ile son dakikada gol buldu ve maçı 3-2 kazandı.

Canlı Skor

