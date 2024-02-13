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  4. Galatasaray - Sparta Prag maçının hakemi Alejandro Hernandez oldu! Türk takımlarının İspanyol hakem ile galibiyeti yok...

Galatasaray - Sparta Prag maçının hakemi Alejandro Hernandez oldu! Türk takımlarının İspanyol hakem ile galibiyeti yok...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.02.2024 12:41 | Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray play-off turu ilk maçında Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala mücadelenin hakemi belli olurken, atanan hakem taraftarları korkuttu. İşte detaylar...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off mücadelesinde Sparta Prag ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılıların Sparta Prag ile oynayacağı mücdele öncesi karşılaşmanın hakemi de belli oldu.

Yapılan açıklamada mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Alejandro Hernandez'in düdük çalacağı öğrenildi.

DAHA ÖNCE G.SARAY'IN MAÇINI YÖNETMİŞTİ

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İspanyol hakem daha önce Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşılaştığı mücadelede düdük çalmış, Sarı-Kırmızılılar karşılaşmadan 5-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

ALEJANDRDO HERNANDEZ'İN KARNESİ

alejandro-hernandez

-24 Ekim 2019
Beşiktaş 1-2 Braga

-27 Mart 2021
Norveç 0-3 Türkiye

-21 Temmuz 2021
PSV 5-1 Galatasaray

-30 Eylül 2021
Fenerbahçe 0-3 Olympiakos

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