Galatasaray - Sparta Prag maçının hakemi Alejandro Hernandez oldu! Türk takımlarının İspanyol hakem ile galibiyeti yok...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off mücadelesinde Sparta Prag ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılıların Sparta Prag ile oynayacağı mücdele öncesi karşılaşmanın hakemi de belli oldu.
Yapılan açıklamada mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Alejandro Hernandez'in düdük çalacağı öğrenildi.
İspanyol hakem daha önce Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşılaştığı mücadelede düdük çalmış, Sarı-Kırmızılılar karşılaşmadan 5-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.
ALEJANDRDO HERNANDEZ'İN KARNESİ
-24 Ekim 2019
Beşiktaş 1-2 Braga
-27 Mart 2021
Norveç 0-3 Türkiye
-21 Temmuz 2021
PSV 5-1 Galatasaray
-30 Eylül 2021
Fenerbahçe 0-3 Olympiakos