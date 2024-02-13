Galatasaray - Sparta Prag maçının hakemi Alejandro Hernandez oldu! Türk takımlarının İspanyol hakem ile galibiyeti yok...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off mücadelesinde Sparta Prag ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılıların Sparta Prag ile oynayacağı mücdele öncesi karşılaşmanın hakemi de belli oldu.

Yapılan açıklamada mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Alejandro Hernandez'in düdük çalacağı öğrenildi.

DAHA ÖNCE G.SARAY'IN MAÇINI YÖNETMİŞTİ

İspanyol hakem daha önce Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşılaştığı mücadelede düdük çalmış, Sarı-Kırmızılılar karşılaşmadan 5-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

ALEJANDRDO HERNANDEZ'İN KARNESİ

-24 Ekim 2019

Beşiktaş 1-2 Braga

-27 Mart 2021

Norveç 0-3 Türkiye

-21 Temmuz 2021

PSV 5-1 Galatasaray

-30 Eylül 2021

Fenerbahçe 0-3 Olympiakos





