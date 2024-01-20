SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Spor Kulübü'nde yeni üyelerin berat töreni gerçekleştirildi!

Galatasaray Spor Kulübü'nde yeni üyelerin berat töreni gerçekleştirildi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.01.2024 16:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Spor Kulübü Yeni Üye Berat Töreni, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret salonunda yapıldı. Toplantıya Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Yönetim Kurulu Üyeleri, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ve üyeler de katıldı.

Galatasaray Spor Kulübü'nde yeni üyelerin berat töreni gerçekleştirildi!

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Sicil Kurulu Başkanı Gürkan Eliçin ve Başkan Dursun Aydın Özbek kürsüden açıklamalarda bulunarak camiaya birlik ve beraberlik mesajları verildi.

“TEK HEDEFİMİZ GALATASARAY’I BAŞARIYA TAŞIMAK”

WhatsApp Görsel 2024-01-20 saat 16.50.29_ba0e341f

Başkan Dursun Aydın Özbek “Değerli Galatasaraylılar, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler hepinize saygılarımı ve selamlarımı gönderiyorum. Bugün kulübümüze yeni katılan üyelerin beratlarını vermek üzere düzenlediğimiz berat takdim toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Yeni üyelerimizin yüzünde büyük bir sevinç, gurur ve heyecan var. Olması gereken de bu. Böyle büyük bir spor kulübüne üye olmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz ve yaşayacağız. Yeni üyelerimize hoş geldiniz diyorum. Bize böyle güzel kulübü kuran, Ali Sami Yen Bey’den başlayarak hizmet vermiş herkese minnet ve şükranlarımı gönderiyorum. Galatasaray Spor Kulübü vatanını, hürriyetini seven insanların topluluğudur.”

“Cumhuriyetin 100. yılını kutladığımız şu dönemde geçmişimize, yaptıklarımıza bakarak diyoruz ki cumhuriyetin 100’ü Galatasaray’dır. Galatasaray Spor Kulübü Türk insanına en büyük gururları ve heyecanları yaşatmış bir kulüptür. Galatasaray’ın birlikteliği bu zaferlerin aydınlatıcısı olmuştur. Gündüz Kılıç Ağabeyimiz, “Galatasaray bir halatı hep beraber çeken, hep beraber sevinip hep birlikte üzülenlerin takımıdır” demiştir. Değerli yeni üye kardeşlerim, buradaki mesaj şu. Galatasaray hep birlikte, tek yumruk halinde olun demiştir. Yeni üyelerimizle birlikte bu halatı hep birlikte çekeceğiz. Galatasaray Spor Kulübü’nde bulunduğunuz sürece sevgi ikliminden hiç ayrılmayın. Galatasaraylı birbirini eleştirir, önerisini getirir. Bunları yaparken hiçbir zaman sevgi ikliminin dışına çıkmaz, küslük olmaz. Hedefimiz tek. Galatasaray’ı başarıya taşımak.” şeklinde konuştu.

Başkan Dursun Aydın Özbek, konuşmasının ardından yeni üyelere Galatasaray Spor Kulübü üyeliği beratlarını takdim etti.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taraftar bile inanamadı! Dünya yıldızı Samsun'da Taraftar bile inanamadı! Dünya yıldızı Samsun'da
Galatasaray'dan derbi öncesi resmi Icardi açıklaması!Galatasaray'dan derbi öncesi resmi Icardi açıklaması!
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferi için dev bir adım attıFenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferi için dev bir adım attı
Anahtar Kelimeler:
galatasaray atan galatasaraylı ürri̇yet verildi hedefi iyet kulübün
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayından anket isyanı! En az ve en fazla beklediği oyu duyurdu: "Cumhurbaşkanlığında da yapıldı"

AK Parti'nin Ankara adayından anket isyanı! En az ve en fazla beklediği oyu duyurdu: "Cumhurbaşkanlığında da yapıldı"

Uğur Dündar'dan Hafize Gaye Erkan paylaşımı!

Uğur Dündar'dan Hafize Gaye Erkan paylaşımı!

Antalya'da sahilde genç kadın cesedi bulundu

Antalya'da sahilde genç kadın cesedi bulundu

İşte AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları

İşte AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları

Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'na böyle giriş yaptı

Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'na böyle giriş yaptı

Özgür Demirtaş’tan borsa yorumu: Formülü açıkladı

Özgür Demirtaş’tan borsa yorumu: Formülü açıkladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.