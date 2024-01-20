Galatasaray Spor Kulübü'nde yeni üyelerin berat töreni gerçekleştirildi!

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Sicil Kurulu Başkanı Gürkan Eliçin ve Başkan Dursun Aydın Özbek kürsüden açıklamalarda bulunarak camiaya birlik ve beraberlik mesajları verildi.

“TEK HEDEFİMİZ GALATASARAY’I BAŞARIYA TAŞIMAK”

Başkan Dursun Aydın Özbek “Değerli Galatasaraylılar, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler hepinize saygılarımı ve selamlarımı gönderiyorum. Bugün kulübümüze yeni katılan üyelerin beratlarını vermek üzere düzenlediğimiz berat takdim toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Yeni üyelerimizin yüzünde büyük bir sevinç, gurur ve heyecan var. Olması gereken de bu. Böyle büyük bir spor kulübüne üye olmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz ve yaşayacağız. Yeni üyelerimize hoş geldiniz diyorum. Bize böyle güzel kulübü kuran, Ali Sami Yen Bey’den başlayarak hizmet vermiş herkese minnet ve şükranlarımı gönderiyorum. Galatasaray Spor Kulübü vatanını, hürriyetini seven insanların topluluğudur.”

“Cumhuriyetin 100. yılını kutladığımız şu dönemde geçmişimize, yaptıklarımıza bakarak diyoruz ki cumhuriyetin 100’ü Galatasaray’dır. Galatasaray Spor Kulübü Türk insanına en büyük gururları ve heyecanları yaşatmış bir kulüptür. Galatasaray’ın birlikteliği bu zaferlerin aydınlatıcısı olmuştur. Gündüz Kılıç Ağabeyimiz, “Galatasaray bir halatı hep beraber çeken, hep beraber sevinip hep birlikte üzülenlerin takımıdır” demiştir. Değerli yeni üye kardeşlerim, buradaki mesaj şu. Galatasaray hep birlikte, tek yumruk halinde olun demiştir. Yeni üyelerimizle birlikte bu halatı hep birlikte çekeceğiz. Galatasaray Spor Kulübü’nde bulunduğunuz sürece sevgi ikliminden hiç ayrılmayın. Galatasaraylı birbirini eleştirir, önerisini getirir. Bunları yaparken hiçbir zaman sevgi ikliminin dışına çıkmaz, küslük olmaz. Hedefimiz tek. Galatasaray’ı başarıya taşımak.” şeklinde konuştu.

Başkan Dursun Aydın Özbek, konuşmasının ardından yeni üyelere Galatasaray Spor Kulübü üyeliği beratlarını takdim etti.





