Galatasaray Sportif Finansal Direktörlük görevine Volkan Yılmaz'ı getirdi!

Galatasaray Spor Kulübü, sportif finansal direktörlük görevine Volkan Yılmaz'ın getirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:
"Şirket finansallarının UEFA düzenlemeleri ve Finansal Fair Play esasları çerçevesinde yürütülmesini sağlamak amacıyla yeni ihdas edilen Sportif Finansal Direktörlük görevine Sayın Volkan YILMAZ getirilmiştir. Kamuya saygıyla duyurulur."
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