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Galatasaray Sportif Finansal Direktörlük görevine Volkan Yılmaz'ı getirdi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.10.2018 17:21 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, şirket finansallarının UEFA düzenlemeleri ve Finansal Fair Play esasları çerçevesinde yürütülmesini sağlamak amacıyla yeni ihdas edilen Sportif Finansal Direktörlük görevine Volkan Yılmaz'ın getirildiğini açıkladı.

Galatasaray Sportif Finansal Direktörlük görevine Volkan Yılmaz'ı getirdi!

Galatasaray Spor Kulübü, sportif finansal direktörlük görevine Volkan Yılmaz'ın getirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Şirket finansallarının UEFA düzenlemeleri ve Finansal Fair Play esasları çerçevesinde yürütülmesini sağlamak amacıyla yeni ihdas edilen Sportif Finansal Direktörlük görevine Sayın Volkan YILMAZ getirilmiştir. Kamuya saygıyla duyurulur."

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Galatasaray kap Volkan Yılmaz

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