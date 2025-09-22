SPOR

Galatasaray, Süper Lig'de galibiyetlerine devam ediyor! İnanılması zor istatistik...

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor'u konuk etti. Üst üste 6. galibiyetini almak isteyen sarı-kırmızılılar kendi evinde hata yapmak istemiyordu. 6. haftaya kadar ligde yalnızca 1 gol yiyen Galatasaray, Konyaspor engelini de 3-1'lik skorla aşarak inanılmaz bir seri yakaladı.

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan 5-1'lik mağlubiyetin ardından yaralarını sarmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada hata yapmak istemiyordu. Rahat bir oyun ortaya koyan Galatasaray, Konyaspor'u 3-1'lik skorla geçti.

ICARDI DÖRDÜNCÜ GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'da uzun süre sonra sahalara geri dönen Mauro Icardi, Konyaspor ağlarını da havalandırmayı başardı. Mauro Icardi, bu sezon 4 gole ulaştı.

YUNUS AKGÜN ATMAYA DEVAM EDİYOR

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, son 3 maçta 3 kez fileleri havalandırdı. Yunus Akgün, geçen sezondan bu yana Süper Lig'de en fazla maçta hem gol atan hem de asist yapan oyuncu konumunda bulunuyor.

TORREIRA SKORU 3-0 YAPTI

Sarı-kırmızılıların sürpriz golcüsü Torreira, Konyaspor maçında takımını 3-0 öne geçirdi.

KONYASPOR SON ANLARDA GOLÜ BULDU

Konyaspor'da Umut Nayir mücadelenin son anlarında skoru 3-1 yaptı ve maç böyle sonuçlandı.

GALATASARAY SÜPER LİG'DE NEREDEYSE GOL YEMİYOR

Konyaspor maçıyla birlikte 6. karşılaşmasına çıkan sarı-kırmızılılar yalnızca 2 gol yiyerek müthiş bir istatistiğin sahibi oldu. Rakip filelere de 18 gol atan Galatasaray, 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

SANCHEZ 21 MAÇ SONRA YEDEKTE

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, 21 maç sonra yedek kulübesinde oturdu.

Son olarak geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda TÜMOSAN Konyaspor ile yapılan grup maçında yedek oturan Sanchez, sonrasındaki 21 resmi müsabakaya ilk 11'de başladı.

Tecrübeli savunma oyuncusu, 27 Şubat 2025'te 0-0 sona eren müsabakadan sonra ilk kez takım arkadaşlarını kulübeden destekledi.

ICARDI VE ABDÜLKERİM 11'E DÖNDÜ

Okan Buruk, Mauro Icardi ile Abdülkerim Bardakcı'yı bir maç aradan sonra ilk 11'de görevlendirdi.

Süper Lig'in 5. haftasındaki ikas Eyüpspor müsabakasının başlangıç kadrosunda yer alan iki futbolcu, Eintracht Frankfurt karşılaşmasında yedek oturdu. Buruk, Icardi ve Abdülkerim'i bir maç aradan sonra 11'e yazdı.

