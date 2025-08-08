SPOR

Galatasaray Süper Lig'de perdeyi açıyor! Okan Buruk'tan Gaziantep FK karşısında sürpriz golcü kararı...

Süper Lig'de heyecan Gaziantep FK - Galatasaray mücadelesi ile resmen başlıyor. Karşılaşmanın oynanmasına saatler kala iki takım da son hazırlıklarını tamamlarken Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk'un hücum hattı için kararını verdiği öğrenildi. İşte karşılaşmaya dair detaylar ve Gaziantep FK - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

Berker İşleyen

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak. Gaziantep Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğunu kazanan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezondaki ilk resmi maçını Gaziantep temsilcisi ile yapacak. Galatasaray, yeni sezonda da mutlu sona ulaşarak şampiyonluk serisini sürdürmeye çalışacak.

Geçen sezonu 14. tamamlayan Gaziantep FK ise sezona yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir yönetiminde girecek. Güneydoğu Anadolu temsilcisi, son şampiyon karşısında kazanarak sezona moralli girmek için mücadele edecek.

ICARDI VE OSIMHEN YOK

Galatasaray'ın açıkladığı kadroda Victor Osimhen, Mauro Icardi, Alvaro Morata ve Derrick Köhn yer almadı.

SANE İLK RESMİ MAÇINA ÇIKACAK

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Geçen sezon Bayern Münih formasıyla Bundesliga'da 11 kez fileleri havalandırarak kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Sane, Gaziantep FK müsabakasıyla ilk resmi maç heyecanını yaşayacak.

SÜRPRİZ 11 KARARI!

Gaziantep FK: Burak, Mbakata, Semih, Arda, Rodrigues, Ogün, N'Diaye, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Boateng

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Gabriel Sara, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz

21:30
Gaziantep FK Gaziantep FK
-
Galatasaray Galatasaray

