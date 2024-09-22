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Galatasaray takım otobüsünden Fenerbahçe'ye olay gönderme! Kerem Demirbay'ın sözleri sosyal medyanın diline düştü

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.09.2024 07:51
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Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, Fenerbahçe galibiyetinin ardından stattan mutlu ayrıldı. Takım otobüsünde eğlenceli anlar geçiren sarı-kırmızılı futbolculardan Kerem Demirbay'ın Fenerbahçe hakkında söylediği sözler sosyal medyada gündeme oturdu.

Galatasaray takım otobüsünden Fenerbahçe'ye olay gönderme! Kerem Demirbay'ın sözleri sosyal medyanın diline düştü
Kerem Demirbay

Kerem Demirbay

ALM Almanya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti. Maçın son düdüğünün çalmasının ardından sahada büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılı futbolcular bunu soyunma koridorlarında da devam ettirdi. Süper Lig’de 6’da 6 yapan sarı-kırmızılılarda, yönetim, futbolcular ve teknik ekip mutlu bir şekilde Ülker Stadyumu’ndan ayrıldı.

KEREM DEMİRBAY'DAN OLAY SÖZLER

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Sarı-kırmızılı futbolcu yaptığı açıklamada "Çok mutluyuz, Galatasaray'a yakışanı yaptık. Bilmiyorum, kendi evinde Fenerbahçe olarak, saklanmak, futbol oynamamak..." dedi.

"EN BÜYÜK GELDİĞİ ZAMAN..."

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Sözlerine devam eden Kerem Demirbay, "Normal, en büyük geldiği zaman böyle ağırlık oluyor." açıklamasını yaptı.

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Kerem Demirbay fenerbahçe galatasaray
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