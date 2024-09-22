Galatasaray takım otobüsünden Fenerbahçe'ye olay gönderme! Kerem Demirbay'ın sözleri sosyal medyanın diline düştü

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti. Maçın son düdüğünün çalmasının ardından sahada büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılı futbolcular bunu soyunma koridorlarında da devam ettirdi. Süper Lig’de 6’da 6 yapan sarı-kırmızılılarda, yönetim, futbolcular ve teknik ekip mutlu bir şekilde Ülker Stadyumu’ndan ayrıldı.

KEREM DEMİRBAY'DAN OLAY SÖZLER

Sarı-kırmızılı futbolcu yaptığı açıklamada "Çok mutluyuz, Galatasaray'a yakışanı yaptık. Bilmiyorum, kendi evinde Fenerbahçe olarak, saklanmak, futbol oynamamak..." dedi.

"EN BÜYÜK GELDİĞİ ZAMAN..."

Sözlerine devam eden Kerem Demirbay, "Normal, en büyük geldiği zaman böyle ağırlık oluyor." açıklamasını yaptı.