SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray taktik çalıştı

Galatasaray taktik çalıştı

11.03.2021 15:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Galatasaray taktik çalıştı

Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına yaptığı taktik çalışmayla devam etti.

Ankaragücü mağlubiyeti ve Sivasspor beraberliğiyle zirve yarışında 5 puanlık kayıp yaşayan Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor deplasmanında boy gösterecek.

Bu maçın hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılılar, bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taktik çalıştı. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başlarken daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi.

İdmanın ana bölümünde ise Kayserispor maçının taktiği üzerinde çalışıldı. Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın sabah 11.30'da basına kapalı olarak yapılacak idmanla tamamlayacak olan Galatasaray, antrenmanın ardından saat 16.00'da özel uçakla Kayseri'ye gidecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı
Radamel Falcao zirveye oynuyorRadamel Falcao zirveye oynuyor
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü Kayserispor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Flaş açıklama! '1853 yılından bu yana ilk kez oldu'

Flaş açıklama! '1853 yılından bu yana ilk kez oldu'

Türk spor medyasının acı kaybı

Türk spor medyasının acı kaybı

Ozan Kabak'ın zafer gecesi

Ozan Kabak'ın zafer gecesi

Dünya yıldızı Lionel Messi yıkıldı

Dünya yıldızı Lionel Messi yıkıldı

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sular durulmuyor!

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sular durulmuyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ahmet Çakar'dan gündeme oturan Fenerbahçe iddiası!

Ahmet Çakar'dan gündeme oturan Fenerbahçe iddiası!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

UEFA'dan Webo'ya şok ceza!

UEFA'dan Webo'ya şok ceza!

Erman Toroğlu'ndan flaş sözler!

Erman Toroğlu'ndan flaş sözler!

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'i kızdıran sözler!

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'i kızdıran sözler!

Diğer Haberler

Galatasaray taktik çalıştı

Galatasaray taktik çalıştı

Radamel Falcao zirveye oynuyor

Radamel Falcao zirveye oynuyor

Erman Toroğlu'ndan Belhanda'ya olay sözler: Soyguncu, sahtekar, küstah!

Belhanda'ya olay sözler: Soyguncu, sahtekar, küstah!

Taffarel: Türkiye’de en büyük damgayı vuran Brezilyalı oyuncu Alex’ti

''Türkiye’de en büyük damgayı vuran Brezilyalı oyuncu Alex’ti''

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Martin Linnes'in bileti kesildi

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sular durulmuyor!

Belhanda ayrılığında Fatih Terim belirsizliği

Belhanda ayrılığında Fatih Terim belirsizliği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.