Galatasaray taraftarı bu transferde çıldıracak! 60 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-Kırmızılı yönetimden taraftarı sokağa dökecek hamle! Orta saha transferi için Avrupa'yı hallaç pamuğu gibi atan Galatasaray, rotayı Torino'ya çevirdi. Juventus'un 60 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Hollandalı süper star Teun Koopmeiners için düğmeye basıldı. Abdullah Kavukcu operasyonu bizzat yönetiyor!

Galatasaray taraftarı bu transferde çıldıracak! 60 milyon Euro'luk yıldız geliyor
Emre Şen
Teun Koopmeiners

Teun Koopmeiners

HOL Hollanda
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Juventus
Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonluk yarışında ve Avrupa arenasında iddialı olan Galatasaray, orta saha transferinde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Juventus'un dünyaca ünlü Hollandalı yıldızı Teun Koopmeiners'i gündemine aldı.

60 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Galatasaray taraftarı bu transferde çıldıracak! 60 milyon Euro luk yıldız geliyor 1

Atalanta'daki müthiş performansıyla Avrupa devlerinin peşinden koştuğu ve 2024 yazında tam 60 milyon Euro bedelle Juventus'a imza atan Koopmeiners, Galatasaray'ın yeni hedefi oldu. Asıl mevkisi 10 numara olan ancak 8 ve 6 numarada da görev yapabilen, hatta son dönemde stoperde bile denenen "Joker", Sarı-Kırmızılıların iştahını kabarttı.

OPERASYON "KAVUKCU"YA EMANET

Galatasaray taraftarı bu transferde çıldıracak! 60 milyon Euro luk yıldız geliyor 2

Başkan Dursun Özbek'in, ünlü menajer Gardi ile arasının açık olması nedeniyle bu dev operasyonda yetkiyi Abdullah Kavukcu'ya verdiği öğrenildi. İtalya'ya çıkarma yapan Kavukcu, hem Juventus hem de oyuncu cephesiyle masaya oturarak bu tarihi transferi, kiralık değil bonservisiyle bitirmeye çalışacak.

Messi, futbolu bıraktıktan sonraki mesleğini açıkladı!
Fenerbahçe'de yılın transferi bitti, rekor kırıldı! Matteo Guendouzi uçağa bindi geliyor: İşte Galatasaray detayı!

