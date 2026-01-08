Galatasaray taraftarı bu transferde çıldıracak! 60 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonluk yarışında ve Avrupa arenasında iddialı olan Galatasaray, orta saha transferinde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Juventus'un dünyaca ünlü Hollandalı yıldızı Teun Koopmeiners'i gündemine aldı.

60 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Atalanta'daki müthiş performansıyla Avrupa devlerinin peşinden koştuğu ve 2024 yazında tam 60 milyon Euro bedelle Juventus'a imza atan Koopmeiners, Galatasaray'ın yeni hedefi oldu. Asıl mevkisi 10 numara olan ancak 8 ve 6 numarada da görev yapabilen, hatta son dönemde stoperde bile denenen "Joker", Sarı-Kırmızılıların iştahını kabarttı.

OPERASYON "KAVUKCU"YA EMANET

Başkan Dursun Özbek'in, ünlü menajer Gardi ile arasının açık olması nedeniyle bu dev operasyonda yetkiyi Abdullah Kavukcu'ya verdiği öğrenildi. İtalya'ya çıkarma yapan Kavukcu, hem Juventus hem de oyuncu cephesiyle masaya oturarak bu tarihi transferi, kiralık değil bonservisiyle bitirmeye çalışacak.