Galatasaray taraftarı çıldırdı! Wanda Nara ile görüşme gerçekleştirildi...

Forvet mevkisinde Seferovic, Gomis ve Mertens gibi yıldız isimleri barındıran Galatasaray'da frene basılmıyor. Şimdi de PSG'nin yıldız golcüsü Icardi ile görüşme gerçekleştiren Galatasaray'da taraftar şimdiden havaya girdi.

"ICARDI'YE KULÜP ARIYORUZ"

PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, Mauro Icardi'nin takımdan ayrılacağını açıklamış ve "Ona kadroyu daraltmak istediğimi söyledim. Kulüp, mümkün olan en iyi çözümü bulmak için Mauro ile yakın bir şekilde çalışıyor. Icardi'ye kulüp arıyoruz. Bence tekrar ayağa kalkıp koşması onun için en iyisi olacak. Daha elverişli bir ortam bulmak için transfer olmak, kariyerinizde tekrar rayına oturmanıza yardımcı olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

WANDA NARA İLE GÖRÜŞME YAPILDI

Arjantin basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Icardi'nin hem menajeri hem de eşi olan Wanda Nara ile görüşme gerçekleştirdiği. Bu yapılan görüşmede transfere dahil şartların masaya yatırıldığı iddia edildi. Yıldız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmanın planlarını yapan sarı-kırmızılılar, Icardi'nin maaşının bir kısmını PSG'ye ödetmek istiyor. Galatasaray'ın Icardi için temasları devam ediyor.

WANDA NARA ORTALIĞI KASIP KAVURDU

Güzelliğiyle her zaman popüler olan Wanda Nara ise şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Verdiği cesur pozlarla kendinden söz ettiren Icardi'nin eşi Wanda Nara, Instagram'da popüler bir kişi olarak biliniyor.



