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Galatasaray taraftarı Dirar ve Soldado'ya kart çıkmamasına isyan etti!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.04.2019 17:40 | Son Güncelleme

Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin ilk yarısında tartışmalı pozisyonlar yaşandı. Fenerbahçe'den Dirar ve Soldado'nun yaptığı müdahalelerde hakem Mete Kalkavan devam kararı verirken, Galatasaray taraftarı sosyal medyadan tepki gösterdi.

Galatasaray taraftarı Dirar ve Soldado'ya kart çıkmamasına isyan etti!

Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ilk yarısında faul pozisyonlarında hakem Mete Kalkavan, Galatasaray derbisi öncesinde kart sınırında bulunan Nabil Dirar ve Roberto Soldado'yu uyarmakla yetindi.

Devre arasında NTV'de maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen ise ''Dirar'ın bir pozisyonu var, hakem görmedi, uyardılar! Faul vermediği için kart da vermedi. Dirar ve Soldado'nun faulleri benim futbol anlayışıma göre kartlık pozisyonlardı, ikisi de sınırdaydı.'' sözlerini kullandı.

Sosyal medyadan da Galatasaraylı taraftarlar, iki futbolcuya sarı kart göstermediği için Mete Kalkavan'ı eleştirdi.

dirar

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roberto soldado Fenerbahçe nabil dirar

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