Galatasaray taraftarı Dirar ve Soldado'ya kart çıkmamasına isyan etti!

Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ilk yarısında faul pozisyonlarında hakem Mete Kalkavan, Galatasaray derbisi öncesinde kart sınırında bulunan Nabil Dirar ve Roberto Soldado'yu uyarmakla yetindi.

Devre arasında NTV'de maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen ise ''Dirar'ın bir pozisyonu var, hakem görmedi, uyardılar! Faul vermediği için kart da vermedi. Dirar ve Soldado'nun faulleri benim futbol anlayışıma göre kartlık pozisyonlardı, ikisi de sınırdaydı.'' sözlerini kullandı.

Sosyal medyadan da Galatasaraylı taraftarlar, iki futbolcuya sarı kart göstermediği için Mete Kalkavan'ı eleştirdi.





