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Galatasaray taraftarı dört köşe! Osimhen yapacağını yaptı... Menajerine talimat verdi: Hiçbir kulüple anlaşma!

Galatasaray'ın gol makinesi Victor Osimhen, Sarı-Kırmızılılar'daki performansıyla göz doldururken sezon sonu takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. Yıldız ismin kararını büyük ölçüde verdiği öğrenilirken, menajerine de konuyla ilgili talimat verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray taraftarı dört köşe! Osimhen yapacağını yaptı... Menajerine talimat verdi: Hiçbir kulüple anlaşma!
Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 33 gole ulaşarak kariyer rekorunu kıran ve bu performansının yanında karakteriyle de Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Victor Osimhen için Avrupa’nın dev kulüpleri nabız yoklamaya devam ederken, yıldız oyuncunun yeni sezonda nasıl bir tercih yapacağı en merak edilen konuların başında geliyor.

GALATASARAY'DA KALABİLİR...

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Taraftarı sezon sonunda belki de en çok üzecek gelişme Osimhen'in ayrılması olacakken, yıldız oyuncu Galatasaray taraftarının ve camianın gösterdiği yoğun sevgi düşüncelerini tamamen değiştirdi. Nijeryalı golcü, daha önce aklından bile geçirmediği bir ihtimali artık ciddi olarak değerlendiriyor: Galatasaray’da kalmak.

MENAJERİNE TALİMAT VERDİ

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Kendini yeniden bulduğu bu ortamdan çok etkilenen Osimhen’in, menajerine “Hiçbir kulüple anlaşma yapma. Galatasaray’da mutluyum ve kararımı ilk onlara bildireceğim” dediği öğrenildi.

YÖNETİM PARASINI HAZIRLADI

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Galatasaray yönetimi de Osimhen'in kalma ihtimalini göz önünde bulundurarak kendisini finansal olarak hazırlamış durumda.

37 MAÇTA 33 GOL

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Bu sezon Galatasaray formasıyla 37 maça çıkan Victor Osimhen toplamda 33 gol kaydetti. Gollerin 24'ü Süper Lig'de, 6'sı Avrupa Ligi'nde ve 3'ü Türkiye Kupası'nda geldi. Yıldız golcü, bu maçlarda 8 de gol pası verdi.

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