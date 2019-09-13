SPOR

Galatasaray taraftarı, Kasımpaşa maçında 3 dakika sessiz kalıp TFF'yi protesto etti

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.09.2019 21:43 | Son Güncelleme

Galatasaray taraftarları Türkiye Futbol Federasyonu’nun verdiği kararlara tepki olarak Kasımpaşa maçının ilk 3 dakikasında sessizce oturma eylemi yaptı. Taraftarlar ayrıca çeşitli pankartlar açarak kararları protesto etti.

Galatasaray taraftarı, Kasımpaşa maçında 3 dakika sessiz kalıp TFF'yi protesto etti

Galatasaray taraftarları, Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Kasımpaşa maçında Türkiye Futbol Federasyonu’nun son dönemde verdiği kararlarına tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, ‘Yönetimi, futbolcusu, taraftarı, Fatih Terim ayarı’, ‘Biz buradayız, durdursanıza Galatasaray’ı’, ‘Galatasaray tek, siz hepiniz’ ve ‘Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak’ ve ‘Galatasaray’ın Galatasaray’dan başka dostu yoktur’ pankartları açarak tepkilerini ortaya koydu.

Taraftarlar ayrıca maçın ilk 3 dakikasında koltuklardan kalkmayıp, sessiz kalarak oturma eylemi gerçekleştirdi.

AW801572_02

PARTNER Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti
G.Saray şokta! Yeni yıldız sakatlandıG.Saray şokta! Yeni yıldız sakatlandı
Falcao'dan damada flaş mesaj!Falcao'dan damada flaş mesaj!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray taraftar tff

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Beşiktaş'ta sürpriz kadro dışı

Beşiktaş'ta sürpriz kadro dışı

İşte Dünya Kupası'nda finalin adı!

İşte Dünya Kupası'nda finalin adı!

Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz açıklaması!

Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz açıklaması!

Milli yıldızdan G.Saraylıları kızdıracak sözler!

Milli yıldızdan G.Saraylıları kızdıracak sözler!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cenk Ergün'ün transfer yazışmaları ortaya çıktı!

Cenk Ergün'ün transfer yazışmaları ortaya çıktı!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Galatasaray'a Milan Baros müjdesi..!

Galatasaray'a Milan Baros müjdesi..!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray taraftarı, Kasımpaşa maçında 3 dakika sessiz kalıp TFF'yi protesto etti

G.Saray taraftarından TFF'ye sessiz tepki

Galatasaray - Kasımpaşa maçında Mario Lemina sakatlandı

G.Saray şokta! Yeni yıldız sakatlandı

Falcao'dan damada flaş mesaj!

Falcao'dan damada flaş mesaj!

Mustafa Cengiz: Hak edenin kazandığı bir lig diliyorum

'Hak edenin kazandığı bir lig diliyorum'

Metin Oktay kabri başında anıldı

Metin Oktay kabri başında anıldı

İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında muhtemel 11'i

İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında muhtemel 11'i

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.