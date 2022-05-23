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Galatasaray taraftarı ne tepki verecek? Igor Tudor geri dönebilir...

23.05.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Serie A Takımı Verona ile iyi bir sezon geçiren Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un İtalyan ekibiyle devam etmeyeceği iddia edildi. İtalyan gazeteci Di Marzio Tudor'un yeniden Süper Lig'e dönebileceğini yazdı.

Galatasaray taraftarı ne tepki verecek? Igor Tudor geri dönebilir...

Galatasaray'da Igor Tudor gelişmesi... Verona ile iyi bir sezon geçiren Tudor'un yeni sözleşme kabul etmeyeceği ve takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

Ünlü İtalyan spor gazetesci Gianluca Di Marzio'nın aktardığı bilgilere göre; Tudor takımın bu sezon yaptıklarından daha fazlasını yapamayacağına inanıyor. Verona da bu duruma hazırlanıyor, Tudor takımla devam etmeyebilir. Şu anda favori, Udinese teknik direktörü Gabriele Cioffi gibi görünüyor.

"TÜRKİYE'YE DÖNEBİLİR"

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Tudor'un planlarını da açıklayan Di Marzio bombayı patlattı. "Igor Tudor için gelecek sezon için şimdiden olası hedefler var. Mihajloviç ile ilişkisi yıl sonunda kesintiye uğrarsa, adı aslında Bologna yöneticilerinin listesinde yer alıyor. Bunun yerine İtalya'dan uzaklaşmayı seçerse, Hırvat teknik direktör, teklif verdiği ve 2017'de Galatasaray'ı ve bir önceki sezonda Karabükspor'u çalıştırdığı Super Lig'de Türkiye'ye dönebilir."

2016-2017 yılında Kardemir Karabükspor'u çalıştıran Hırvat teknik adam daha sonra Galatasaray'ın yolunu tutmuştu. Igor Tudor Dursun Özbek dönemi sezon devam ederken gönderilmiş ve yerine Fatih Terim getirilmişti...


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Galatasaray Futbol Kulübü
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