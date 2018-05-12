Galatasaray taraftarından Aziz Yıldırım tezahüratı

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısında tribünlerden ilginç bir tezahürat yükseldi.
Skor avantajını ele geçiren ve etkili oyununu sürdüren Galatasaray'ı desteklemeye gelen taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile ilgili tezahüratlarda bulundu. Galatasaray tribünlerinde ilk yarıda ''Taraftarız biz çekeriz cefa, Aziz Başkan bizi bırakma'' sesleri yükseldi.
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