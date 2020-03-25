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Galatasaray taraftarından Fatih Terim'e mesaj: Koy elini kalbine, evlatların seninle

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.03.2020 12:51 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim’e sevenleri sosyal medyadan çektikleri videolarla, "Koy elini kalbine, evlatların seninle. Sen bitti demeden bitmez" mesajları yolladı.

Galatasaray taraftarından Fatih Terim'e mesaj: Koy elini kalbine, evlatların seninle

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve İstanbul'da özel bir hastanede tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sosyal medyadan büyük destek geldi.

Sarı-kırmızılı taraftalar, paylaştıkları videolarla, Fatih Terim'e görüntülü mesajlar yolladı. Taraftarlar, ellerini kalplerinin üzerine götürerek, "Koy elini kalbine, evlatların seninle. Bize verdiğin bir söz var, birlikte yeneceğiz. Sen bitti demeden bitmez. Biz seninle olmaz denilenleri başardık. Zaferler senin kanında var hocam" mesajları ile Terim'e destek oldular.

Tecrübeli teknik adamın kızı Buse Terim Bahçekapılı da bu videolara, "Ne güzel insanlarsınız siz" yanıtı verdi.

(İHA)

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