G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş gönderme!

İşte yapılan koreografiler ve yaşananlar...
Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi
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Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe maçı öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, görsel şovlara imza attı.
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Daha önce derbilerde ve Avrupa kupalarında oynanan müsabakalarda bu şovları yapan sarı-kırmızılı taraftar, derbi öncesinde iki tane koreografi yaptı.
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İlk olarak ezeli rakibine gönderme yapıldı. Kadıköy’de alınan şampiyonluk, UEFA Kupası, UEFA Süper Kupası, 20.45'de kazanılan şampiyonluk, 4 yıldız ve ligdeki 21 şampiyonluk hatırlatılırken, ‘Sizin hayalleriniz bizim gerçeklerimiz’ pankartı açıldı.
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İkinci koreografi ise Teknik Direktör Fatih Terim temalı gerçekleştirildi. Terim’in 3 boyutlu görseli yapılırken, onun ‘Bizim hayallerimiz dünyadan daha büyük’ sözü de pankart olarak açıldı.
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Daha sonra Şampiyonlar Ligi müziği de çaldı.
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Bu koreografinin ardından Fatih Terim’in taraftarların yanına giderek teşekkür etti ve daha sonra basın mensuplarına poz verdi.
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Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi
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Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi
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Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi
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Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi
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Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi
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Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi
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Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi
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Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi
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Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi
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