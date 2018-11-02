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G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş gönderme!

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.11.2018 22:03 | Son Güncelleme

Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçe derbisinde iki tane koreografi yaptı. Yapılan koreografilerde Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

İşte yapılan koreografiler ve yaşananlar...

Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi

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Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe maçı öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, görsel şovlara imza attı.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe maçı öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, görsel şovlara imza attı.
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Daha önce derbilerde ve Avrupa kupalarında oynanan müsabakalarda bu şovları yapan sarı-kırmızılı taraftar, derbi öncesinde iki tane koreografi yaptı.

Daha önce derbilerde ve Avrupa kupalarında oynanan müsabakalarda bu şovları yapan sarı-kırmızılı taraftar, derbi öncesinde iki tane koreografi yaptı.
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İlk olarak ezeli rakibine gönderme yapıldı. Kadıköy’de alınan şampiyonluk, UEFA Kupası, UEFA Süper Kupası, 20.45'de kazanılan şampiyonluk, 4 yıldız ve ligdeki 21 şampiyonluk hatırlatılırken, ‘Sizin hayalleriniz bizim gerçeklerimiz’ pankartı açıldı.

İlk olarak ezeli rakibine gönderme yapıldı. Kadıköy’de alınan şampiyonluk, UEFA Kupası, UEFA Süper Kupası, 20.45'de kazanılan şampiyonluk, 4 yıldız ve ligdeki 21 şampiyonluk hatırlatılırken, ‘Sizin hayalleriniz bizim gerçeklerimiz’ pankartı açıldı.
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İkinci koreografi ise Teknik Direktör Fatih Terim temalı gerçekleştirildi. Terim’in 3 boyutlu görseli yapılırken, onun ‘Bizim hayallerimiz dünyadan daha büyük’ sözü de pankart olarak açıldı.

İkinci koreografi ise Teknik Direktör Fatih Terim temalı gerçekleştirildi. Terim’in 3 boyutlu görseli yapılırken, onun ‘Bizim hayallerimiz dünyadan daha büyük’ sözü de pankart olarak açıldı.
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Daha sonra Şampiyonlar Ligi müziği de çaldı.

Daha sonra Şampiyonlar Ligi müziği de çaldı.
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Bu koreografinin ardından Fatih Terim’in taraftarların yanına giderek teşekkür etti ve daha sonra basın mensuplarına poz verdi.

Bu koreografinin ardından Fatih Terim’in taraftarların yanına giderek teşekkür etti ve daha sonra basın mensuplarına poz verdi.
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Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi

Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi
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Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi

Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi
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Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi

Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi
10 / 15

Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi

Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi
11 / 15

Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi

Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi
12 / 15

Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi

Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi
13 / 15

Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi

Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi
14 / 15

Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi

Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi
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Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi

Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Fenerbahçe taraftar koreografi

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Takım
O
Av
P
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Okuyucu Yorumları 10 yorum
kareografi böyle yapılır beceriksiz fenevliler bakın görün biraz örnek alın babanızı hı hı
taraftarımızı canı gönülden kutluyorum,büyüksünüz
dolarları görünce düdük olmadık penaltı çaldı vardakilerde tüm fb li olmuşlar
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