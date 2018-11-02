G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş gönderme!

İşte yapılan koreografiler ve yaşananlar...

Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi

1 / 15 Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe maçı öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, görsel şovlara imza attı.

2 / 15 Daha önce derbilerde ve Avrupa kupalarında oynanan müsabakalarda bu şovları yapan sarı-kırmızılı taraftar, derbi öncesinde iki tane koreografi yaptı.

3 / 15 İlk olarak ezeli rakibine gönderme yapıldı. Kadıköy’de alınan şampiyonluk, UEFA Kupası, UEFA Süper Kupası, 20.45'de kazanılan şampiyonluk, 4 yıldız ve ligdeki 21 şampiyonluk hatırlatılırken, ‘Sizin hayalleriniz bizim gerçeklerimiz’ pankartı açıldı.

4 / 15 İkinci koreografi ise Teknik Direktör Fatih Terim temalı gerçekleştirildi. Terim’in 3 boyutlu görseli yapılırken, onun ‘Bizim hayallerimiz dünyadan daha büyük’ sözü de pankart olarak açıldı.

5 / 15 Daha sonra Şampiyonlar Ligi müziği de çaldı.

6 / 15 Bu koreografinin ardından Fatih Terim’in taraftarların yanına giderek teşekkür etti ve daha sonra basın mensuplarına poz verdi.

7 / 15 Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi

8 / 15 Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi

9 / 15 Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi

10 / 15 Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi

11 / 15 Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi

12 / 15 Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi

13 / 15 Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi

14 / 15 Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisinde çifte koreografi